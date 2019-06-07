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Pentagon’dan Türkiye'ye yönelik F-35 adımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 18:16 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’ın, ABD'nin Türkiye’nin F-35 programına katılımına ilişkin 31 Temmuz itibariyle atacağı bir dizi adımı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a mektupla ilettiği bildirildi - Mektupta, Arizona eyaletindeki Luke Hava Üssü ile Florida eyaletindeki Eglin Hava Üssünde eğitimleri devam eden 42 Türk Hava Kuvvetleri personelinin eğitimleri sonlandırılırken personelin 31 Temmuz itibariyle üslerden ayrılmasının isteneceği ifade ediliyor - F-35 eğitimi için kasım ayına kadar ABD’ye gelmesi beklenen 34 Hava Kuvvetleri personelinin de seyahatlerinin iptal edileceği mektupta bildiriliyor - Mektupta, 12 Haziran’da F-35 ile ilgili yapılacak üst düzey toplantıya Türk yöneticilerin davet edilmemesinin değerlendirildiği belirtiliyor - Türk şirketlerine parça üretimi konusunda sipariş verilmeyeceği kaydedilen mektupta, Türk şirketlerinin mevcut işlerinin alternatif kaynaklara yönlendirileceği ifade ediliyor

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’ın, Türk pilotlarının eğitimlerinin durdurulması dahil Türkiye’nin F-35 programına katılımına ilişkin 31 Temmuz itibariyle atılacak bir dizi adımı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a mektupla ilettiği bildirildi.

Pentagon yetkilileri ilk kez Amerikan Foreign Policy Dergisi tarafından haberleştirilen mektubu AA muhabirine teyit etti ancak gün içinde konuyla ilgili bir brifing yapılacağı gerekçesiyle mektubun içeriğine dair yorum yapmaktan kaçındı.

-Türk pilotların eğitimleri durdurulacak

Mektuptaki önemli detaylardan biri Türk pilotlarının eğitimlerinin 31 Temmuz itibariyle sonlandırılması olduğu belirtiliyor.

Arizona eyaletindeki Luke Hava Üssü ile Florida eyaletindeki Eglin Hava Üssünde eğitimleri devam eden 42 Türk Hava Kuvvetleri personelinin eğitimleri sonlandırılırken, personelin 31 Temmuz itibariyle üslerden ayrılmasının isteneceği ifade ediliyor.

Ayrıca, F-35 eğitimi için kasım ayına kadar ABD’ye gelmesi beklenen 34 Hava Kuvvetleri personelinin de seyahatlerinin iptal edileceğinden bahsediliyor.

- Türk yetkilileri F-35 program toplantılarına alınmayacak

Bunların yanı sıra, mektupta Türk yetkililerinin F-35 program ofisine girişinin de 31 Temmuz itibariyle engelleneceğinin ifade edildiği belirtiliyor.

Mektupta, ayrıca 12 Haziran’da F-35 ile ilgili yapılacak üst düzey toplantıya Türk yöneticilerin davet edilmeyeceğinin değerlendirildiği ifade ediliyor.

Türk şirketlerine de parça üretimi konusunda sipariş verilmeyeceği kaydedilen mektupta, Türk şirketlerinin mevcut işlerinin alternatif kaynaklara kaydırılacağına dikkat çekildiği belirtiliyor.

Türkiye'nin S-400 alımından vazgeçmesi durumunda ise bu adımların geri alınacağına vurgu yapılıyor.

Türkiye, 2002'de üretim ortağı olduğu F-35 Müşterek Taarruz Uçağıdan 100 adet almayı planlıyor.

Şu ana kadar 4 F-35 uçağının mülkiyeti Türkiye'ye verilmişti. Ayrıca bu uçakların uçuş eğitimleri ABD'de devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan F-35 Luke Hava Üssü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

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