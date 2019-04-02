Pentagon’dan Türkiye’ye yönelik F-35 kararı

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye’ye kasım ayında gönderilmesi planlanan iki F-35 uçağı için hazırlık faaliyetlerinin ve uçakla ilgili sevkiyatların durdurulduğunu açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Pentagon Sözcüsü Charles E. Summers, Türkiye'nin de ortağı olduğu F-35 programı konusunda yeni bir adım attıklarını belirtti.

Summers, açıklamasında, "ABD, Türkiye’nin S-400 alımının kabul edilemez olduğu konusunda açık davrandı. Bu yüzden Savunma Bakanlığı, programın planlanması konusunda tedbir amacıyla ve F-35’in tedarik zincirinin esnekliği bakımından gerekli adımları attı. Türkiye’nin ürettiği parçaların ikincil kaynaktan tedariki üzerinde şu anda çalışılıyor.” ifadelerini kullandı.

Türkiye ile F-35 programının bu durumla karşı karşıya kalmasının üzücü olduğunu belirten Summers, “Bakanlık kritik teknolojimizin üretiminde yapılan ortak yatırımları korumak için tedbir amaçlı bu adımı atıyor.” değerlendirmesini yaptı.

Sözcü, açıklamasına şöyle devam etti:

“Türkiye ile bu önemli konudaki diyaloğumuz devam etmekte. Ancak Türkiye S-400 teslimatından vazgeçene kadar ABD, Türkiye’nin F-35'lerinin operasyonel kabiliyetlerine ilişkin sevkiyat ve faaliyetleri askıya almıştır. Türkiye S-400'leri alırsa F-35 programına katılımı riske girecektir.”