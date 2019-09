Pentagon’dan UFO İtirafı mı?

Söz konusu görüntüleri ilk gündeme getiren UFO konusunda araştırmalar yapan To the Stars Academy of Arts and Sciences adlı grup. Grup, 2004 yılına ait görüntünün ABD uçak gemisi USS Nimitz’den çekildiğini belirtiyor. ABD Donanması sözcüsü de bu görüntünün USS Nimitz’den çekildiğini doğruladı.

Üç görüntüdeki nesneler “bilinmeyen nesneler” olarak tanımlansa da ABD Donanması sözcüsü Gradisher, drone gibi maliyeti düşük insansız hava araçları yaygınlaştıkça, bu tür nesnelerin görülme sıklığının arttığına dikkat çekiyor.

Sözcü, popüler kültür açıklanamayan nesneler için UFO terimini kullansa da, “Tanımlanamayan Hava Olgusu” ifadesinin İngiltere’den alındığını ve bu terimin o anda tanımlanamayan her türlü hava olgusunu anlatmak için kullanıldığını söylüyor.

ABD Donanması daha önce farklı kaynakların paylaştığı görüntülerin gerçekliğini doğrulasa da görüntülerde gözlemlenen nesnelerin yıldızlar ötesi bir araca ait olduğunu ya da popüler kültürdeki ifadesiyle uzaylıların bir ziyareti olduğunu gösteren bir bulgu yok.