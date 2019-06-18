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Pentagon’dan Ukrayna’ya 250 milyon dolarlık yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 18:31 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Ukrayna’ya 250 milyon dolarlık yardımda bulunmayı planladığını duyurdu.Pentagon, resmi internet sayfasında yayınladığı bir açıklama ile Ukrayna’ya 250 milyon dolarlık yardımda bulunmayı planladıklarını duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Ukrayna’ya 250 milyon dolarlık yardımda bulunmayı planladığını duyurdu.
Pentagon, resmi internet sayfasında yayınladığı bir açıklama ile Ukrayna’ya 250 milyon dolarlık yardımda bulunmayı planladıklarını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Savunma Bakanlığı, Ukrayna ile yaptığı güvenlik işbirliği fonları kapsamında ek eğitimler, ekipman ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kapasitesini yapılandırması amacı ile verilen danışmanlık çalışmaları için Ukrayna’ya 250 milyon dolar sağlamayı planlıyor” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada yapılması planlanan yeni yardımla birlikte ikili askeri işbirlikleri kapsamında 2014 yılından bu yana Ukrayna’ya 1,5 milyar dolar değerinde yardımda bulunulduğu kaydedildi.

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