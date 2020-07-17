Pentagon'dan Üslerde Konfederasyon Bayrağına Fiili Yasak

Savunma Bakanı Mark Esper, ABD’nin diğer ülkelerdeki askeri üslerinde, yalnızca "birlik mesajı veren" bazı bayrakların kullanılmasına izin veren bir bildiri yayınladı. Reuters haber ajansının ulaştığı belge, bu üslerde Konfederasyon bayrağının kullanılmasının fiilen yasaklanması anlamına geliyor.
Reuters, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) iç yazışmasında Esper’ın, “Dalgalandırdığımız bayraklar, nizam ve disiplin gibi askeri şartlarla bağdaşmalı; tüm halkımıza şeref ve saygı göstererek, bölücü sembolleri reddeder nitelikte olmalıdır” ifadelerini kullandığını bildirdi.
Amerika’da köleliğin ve ırkçılığın sembolü olarak nitelendirilen Amerika Konfedere Devletleri bayrağıyla ilgili bu kararın, Konfederasyon sembollerinin kullanımını ifade özgürlüğü olarak tanımlayan Başkan Donald Trump ile Bakan Esper arasında gerginlik yaratması bekleniyor.
İsmini gizli tutan bir Savunma Bakanlığı yetkilisinin aktardığına göre, Beyaz Saray yetkilileri de Esper’ın kararından haberdar. İç yazışmada, Konfederasyon bayrakları yerine hangi bayrakların kullanılabileceği de sıralanıyor. Buna göre, eyalet bayrakları ve savaş esirleriyle, çatışma sırasında kaybolan ordu mensuplarını simgeleyen bayrak ve flamalar kullanılabilecek.
Savunma Bakanlığı yetkilisi, metinde Konfederasyon bayrağının adının açıkça geçmemesinin nedeninin, ifade özgürlüğüne dayalı olası tartışmalarına karşı koyabilecek, siyasi olmayan bir karar oluşturma çabası olduğunu kaydetti.
Deniz Piyadeleri de dahil ABD ordusu birimlerinin çoğu Konfederasyon bayraklarının kullanımını yasakladı ancak Esper’ın son bildirisi bakanlık genelini kapsayan bir karar olduğundan tüm dünyadaki Amerikan üslerinde geçerli olacak.
"Güney’in kültürünün simgesi"
Kölelik yanlısı yedi güney eyalet, ABD’den bağımsızlığını ilan ederek Amerika Konfedere Devletleri’ni oluşturmuş ve daha sonra 4 eyaletin daha katılımıyla ABD’yle iç savaşa girmişti. 1861-1865 yılları arasındaki savaş konfedere güney eyaletlerinin yenilgisi ve kölelerin özgürlüğe kavuşmasıyla neticelenmiş ancak Konfederasyon bayrağı sıkça kullanılan ve tartışma yaratan tarihi simgelerden biri haline gelmişti.
Destekçileri, hem bayrağın hem de Konfederasyon liderlerinin heykelleri ile isimlerinin kullanıldığı askeri üslerin, Güney eyaletlerinin tarihi ve kültürünün bir simgesi olduğunu savunuyor.
2020 başkanlık seçimlerini yeniden kazanmak için, seçmen kitlesine ırkçı söylemlerle hitap ederek siyasi kazanç sağlamaya çalışmakla suçlanan Trump, Konfederasyon heykellerinin kaldırılmasına yönelik adım ve planları eleştiriyor.
Başkan ayrıca Konfederasyon liderlerinin adlarının verildiği, Teksas’taki Fort Hood ve Kuzey Carolina’daki Fort Bragg gibi askeri üslerin yeniden adlandırılması taleplerine de karşı çıkıyor. Bu, Trump’ı ordunun en üst düzey yetkilileriyle de fikir ayrılığına sürükledi.
Genelkurmay Başkanı Mike Milley, geçen hafta Kongre’de verdiği ifadede ‘’Üs, heykel, isim konularının incelenmesi ve bu konuda makul ve mantıklı bir istişarede bulunulması amacıyla bir komisyon oluşturulması önerisinde bulundum’’ demişti.
25 Mayıs’ta Minnesota’da polis nezaretinde öldürülen siyah Amerikalı George Floyd’un ölümüyle başlayan büyük ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolara müdahalede orduyu göreve çağırma tehdidinde bulunan Trump, bu söylemi nedeniyle de Haziran ayında Esper’la ters düşmüştü. Savunma Bakanı Mark Esper, böylesi bir adıma karşı olduğunu açıkça ifade etmişti.