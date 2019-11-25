Pentagonla Trump arasında "savaş suçu" ihtilafı

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Başkan Donald Trump'ın, savaş suçu işlemekten suçlu bulunan komando Edward Gallagher'in rütbesini kaybetmeden emekli olabilmesi için kendisine doğrudan talimat verdiğini açıkladı.

Esper, kendisi her ne kadar olağan prosedürü izlemekten yana olsa da, Trump'ın başkan olarak anayasal yetkileri bulunduğunu ve "istediğini yapmak için her hak, yetki ve ayrıcalığa sahip olduğunu" söyledi. Savunma Bakanı, "Ben ancak kontrol edebileceğim şeyleri kontrol edebilirim" şeklinde konuştu.

Trump, daha önce askeri jüri tarafından suçlu bulunan ve rütbesi indirilen komandonun üstçavuş rütbesini iade etmiş, ABD Savunma Bakanı Esper de, Gallagher meselesi nedeni ile kendisine karşı güvenini yitirdiğini söylediği Deniz Kuvvetleri Sekreteri Richard Spencer‘in istifasını istemişti.

Esper, Spencer'in azledilmesine ilişkin Pentagon'da yaptığı açıklamada Deniz Kuvvetleri Sekreteri'nin, Başkan Trump'a meseleyle Deniz Kuvvetleri'nin ilgilenmesine izin vermesi halinde Gallagher'ın rütbesini kaybetmeden emekli olmasını sağlayacakları yönünde bir "anlaşma teklifinde" bulunduğunu öğrendiklerini söyledi.