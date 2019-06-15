Pentagonun operasyonları küresel ısınmada büyük rol oynuyor

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) dünyada sanayileşmiş çoğu ülkenin toplam karbon emisyonundan daha fazla salım gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Amerikan Brown Üniversitesi “Savaşın Maliyeti” başlığıyla seriler halinde yayınladığı raporunda Pentagon’un 2001-2017 yıllarındaki sera gazı emisyonunu mercek altına aldı.

ABD’nin askeri harcamalarına Rusya ve Çin’in toplam savunma bütçelerinin birkaç katı bütçe ayırdığı ve bunun ABD hükümet bütçesinin yarısına tekabül ettiği vurgulanan raporda, ABD ordusunun 11 nükleer uçak gemisinin yanı sıra devasa bir askeri güçle 2001’den bu yana 80 ülkede askeri operasyon yaptığı kaydedildi.

Bu operasyonların devasa bir enerji kullanımına yol açtığı belirtilen raporda, “Aslında Pentagon dünyanın en fazla petrol kullanan kurumu ve dolayısıyla dünya üzerinde en fazla sera gazı (GHG) üreten yapıdır.” ifadelerine yer verildi.

- 1 milyar 212 milyon metrik ton emisyon

Çalışmada, ABD ordusunun 2002 Afganistan işgalinden 2017’nin sonuna kadar en iyimser tahminle 1 milyar 212 metrik ton sera gazı emisyonu gerçekleştirdiği kaydedildi.