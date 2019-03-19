Pentagon'un Suriye ve Irak'a ayırdığı fonunun detayları ortaya çıktı

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), 2020 savunma bütçesinde Irak ve Suriye'de eğit donat için ayrılan fonun detayları ortaya çıktı.

AA muhabirinin ulaştığı bütçe detaylarında, Irak güvenlik güçleri için 745 milyon dolar, Suriye'de ise SDG ismini kullanan YPG/PKK ile diğer muhalif gruplara 300 milyon dolar destek fonu ayrıldığı yer alıyor.

Ayrıca Suriye ile sınırı bulunan ülkelerin sınır güvenliğine destek vermek üzere de 250 milyon dolar tahsis ediliyor.

Irak'a ilişkin tablolarda, 745 milyon doların 308 milyon dolarının Irak Terörle Mücadele Birlikleri, Özel Kuvvetler, Irak Ordusu, Irak Federal Polis Kuvveti, Acil Durum Müdahale Taburları, Enerji Güvenliği Polis Gücü ve Bölgesel Güvenlik Güçleri (Peşmerge)'nin eğitim ve silah ihtiyaçları için ayrıldığı görülüyor.

Belgenin ilgili kalemlerinde Irak'taki güvenlik güçlerine verilen silah ve ekipman arasında otomatik tüfek ile ağır ve hafif makineli tüfeklerin yanı sıra personel taşıyıcı araçlar, ambulans ve zırhlı araç taşıyıcıları bulunuyor.