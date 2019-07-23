Pentagon'un yeni patronu Mark Esper

Bakanlık görevini vekaleten yürüten Esper'e Senato'dan onay çıktı. Esper'in gündeminde Türkiye ve İran var.ABD Kongresi'nin üst kanadı Senato, Savunma Bakanlığı (Pentagon) görevini yaklaşık altı aydır vekaleten sürdüren 55 yaşındaki Mark Esper'in Savunma Bakanlığı koltuğuna oturmasını resmen onayladı. Senato'da yapılan oylamada 8 ret oyuna karşı 90 senatörün onayını alan Esper, yemin ederek ABD Başkanı Donald Trump'ın kabinesindeki görevini devralacak.

Esper, Trump'la yaşadığı görüş ayrılıkları nedeniyle geçen Aralık ayında Savunma Bakanlığından istifa eden James Mattis'in görevini vekaleten üstlenmişti. Trump ise Mattis'in yerine önce Savunma Bakanı Yardımcısı Patrick Shanahan'ı bu göreve aday göstermiş, ancak Shanahan, ailesindeki şiddet olaylarının basına yansıması üzerine adaylıktan çekilmişti. Bunun üzerine de aday olarak Esper'in ismi gündeme geldi.

Esper, bakanlık görevini vekaleten üstleninceye kadar Savunma Bakanlığına bağlı ve ABD ordusunun en yüksek sivil makamı olan "Secretary of the Army" (Ordu Sekreterliği) görevini yürütüyordu. Kendisi de daha önce bir asker olan Esper, Irak Savaşı'ndaki görevlerinden dolayı ödüllendirilmişti. Esper, askerlikten ayrıldıktan sonra da bir süre Raytheon silah şirketi için lobicilik faaliyetlerinde bulunmuştu.