HABER

Pentagon'un yeni patronu Mark Esper

23.07.2019 22:06 | Son Güncelleme

ABD'nin yeni Savunma Bakanı Mark Esper oldu.

Pentagon'un yeni patronu Mark Esper

Bakanlık görevini vekaleten yürüten Esper'e Senato'dan onay çıktı. Esper'in gündeminde Türkiye ve İran var.ABD Kongresi'nin üst kanadı Senato, Savunma Bakanlığı (Pentagon) görevini yaklaşık altı aydır vekaleten sürdüren 55 yaşındaki Mark Esper'in Savunma Bakanlığı koltuğuna oturmasını resmen onayladı. Senato'da yapılan oylamada 8 ret oyuna karşı 90 senatörün onayını alan Esper, yemin ederek ABD Başkanı Donald Trump'ın kabinesindeki görevini devralacak.

Esper, Trump'la yaşadığı görüş ayrılıkları nedeniyle geçen Aralık ayında Savunma Bakanlığından istifa eden James Mattis'in görevini vekaleten üstlenmişti. Trump ise Mattis'in yerine önce Savunma Bakanı Yardımcısı Patrick Shanahan'ı bu göreve aday göstermiş, ancak Shanahan, ailesindeki şiddet olaylarının basına yansıması üzerine adaylıktan çekilmişti. Bunun üzerine de aday olarak Esper'in ismi gündeme geldi.

Esper, bakanlık görevini vekaleten üstleninceye kadar Savunma Bakanlığına bağlı ve ABD ordusunun en yüksek sivil makamı olan "Secretary of the Army" (Ordu Sekreterliği) görevini yürütüyordu. Kendisi de daha önce bir asker olan Esper, Irak Savaşı'ndaki görevlerinden dolayı ödüllendirilmişti. Esper, askerlikten ayrıldıktan sonra da bir süre Raytheon silah şirketi için lobicilik faaliyetlerinde bulunmuştu.

Senatörlerin sorularını yanıtladı

Senato'daki oylama öncesi geçen hafta senatörlerin karşısına çıkarak kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Esper, burada yaptığı açıklamada bakan olarak hedefinin ABD'nin diğer ülkelerle ortaklıklarını güçlendirmek olduğunu söyledi. Ancak selefi Mattis, istifa mektubunda Trump'la yaşadığı görüş ayrılıklarına örnek olarak uluslararası ittifakın önemini göstermişti.

Senato'daki oturum sırasında Esper'e ne tür bir durumda istifa edebileceği de soruldu. Esper de bu soruya "yasa dışı ya da ahlak dışı bir durum söz konusu olduğunda" istifayı düşünebileceği şeklinde yanıt verdi.

Pentagon'un gündemi Türkiye ve İran

Esper, Savunma Bakanlığını ABD ve NATO müttefiği Türkiye arasındaki ilişkilerde çatlakların olduğu ve aynı zamanda ABD ve İran arasındaki gerginliğin tırmandığı bir dönemde devralıyor.

Türkiye'nin Rus yapımı S-400 tipi hava savunma sistemini satın almasına Washington tepkili. Pentagon, S-400 sisteminin Türkiye'ye sevkiyatının başlamasının ardından Türkiye'yi F-35 programından çıkardığını duyurmuştu.

İran'ın Basra Körfezi'nden geçen tankerlere müdahalesi nedeniyle Washington ve Tahran arasında yükselen tansiyon da Pentagon'un önemli gündem maddelerinden biri.

dpa,Reuters/HS,AÜ

©Deutsche Welle Türkçe

PARTNERMerve Özbey'den evlilik açıklamasıMerve Özbey'den evlilik açıklaması
İlaçlara Direnç Kazanan Sıtma Yayılıyorİlaçlara Direnç Kazanan Sıtma Yayılıyor
Senato Mark Esper’ın Savunma Bakanlığını OnayladıSenato Mark Esper’ın Savunma Bakanlığını Onayladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MSB'den ABD heyetiyle görüşme sonrası flaş açıklama

MSB'den ABD heyetiyle görüşme sonrası flaş açıklama

Yer: Adana! Tek kelimeyle vahşet

Yer: Adana! Tek kelimeyle vahşet

'İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını...'

'İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını...'

Tatil pozlarıyla olay oldu! Beğeni yağdı

Tatil pozlarıyla olay oldu! Beğeni yağdı

Şezlong tartışması bir anda silahlı çatışmaya döndü!

Şezlong tartışması bir anda silahlı çatışmaya döndü!

Suriyeliler sınır kapılarına akın etti! Yığılmalar nedeniyle geçişler yavaşladı

Suriyeliler sınır kapılarına akın etti! Yığılmalar nedeniyle geçişler yavaşladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

ABD'den Türkiye ve F-35 açıklaması: İmkansız...

ABD'den Türkiye ve F-35 açıklaması: İmkansız...

Küresel acil durum ilan edildi!

Küresel acil durum ilan edildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla Türkiye'ye geliyor

Hakan Atilla Türkiye'ye geliyor

Son dakika! ABD'den bomba iddia: Düşürmüş olabiliriz

ABD'den bomba iddia: Düşürmüş olabiliriz

Son dakika: ABD'nin yeni Savunma Bakanı belli oldu!

ABD'nin yeni Savunma Bakanı belli oldu!

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki!

Türkiye'den İsrail'e sert tepki!

İngiltere'nin yeni başbakanı Türkiye ve Erdoğan hakkında neler söylemişti?

İngiltere'nin yeni başbakanı Erdoğan hakkında neler söylemişti?

Ülkenin yeni Başbakanı belli oldu!

Ülkenin yeni Başbakanı belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.