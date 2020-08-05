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Penti hacklendi mi, açıklama geldi! Penti'de kayıtlı kredi kartı bilgileri çalınır mı? Penti iade ve değişimler ne olacak?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.08.2020 14:18 | Son Güncelleme

Bu sabah iç giyim sektörünün dev firmalarından biri olan Penti'nin hacklendiğine dair bilgi geldi. Gelen bilgiyi doğrulayan Penti yetkilileri; Penti'de kayıtlı kredi kartı bilgilerim çalınır mı, Penti.com çalışıyor mu, Penti'den yapılan alışverişler ve iadeler ne olacak sorularına cevap verdi. İşte Penti'den gelen son dakika açıklaması!

Penti hacklendi mi, açıklama geldi! Penti'de kayıtlı kredi kartı bilgileri çalınır mı? Penti iade ve değişimler ne olacak?

Penti.com'un hacklendiğine dair bilgi geldikten sonra Penti müşterileri gelişmeleri merak ederek araştırmalara başladı. Penti müşterilerinin sorularıyla gelen bilgiyi doğrulayan Penti yetkilileri; Penti'de kayıtlı kredi kartı bilgilerim çalınır mı, Penti.com çalışıyor mu, Penti'den yapılan alışverişler ve iadeler ne olacak sorularına cevap verdi. Siber saldırıya uğradıklarını açıklayan yetkililer, yaptıkları çaıklamalarla müşterilerinin yüreğine su serpti. Peki Penti.com neden hacklendi? Ne zaman eski haline gelecek?

Penti hacklendi mi?

Penti, müşterilerine gönderdiği mesajla siber saldırıya uğradıklarını duyurdu. Penti'den yapılan açıklamada, "Değerli müşterimiz, sistemlerimizin siber saldırıya maruz kaldığını tespit ettik" denildi. Penti yetkilileri yapılan açıklamada durumun 31 Ağustos tarihinde başladığını açıkladı. Penti.com'un çalışmaya devam ettiğini belirten yetkililer, yaptıkları açıklamada kredi kartı bilgilerinin çalınmasından korkan müşterilerine şu yanıtı verdi; "Hiçbir müşterimizin kredi kartı bilgisini sistemlerimizde kayıt altında tutmuyoruz. Bu nedenle de kredi kartı bilgisi çalınması gibi bir risk asla söz konusu değildir. " denildi.

Penti'den yapılan açıklama şöyle:

Dünyada ve ülkemizde her geçen gün artan siber saldırıların hedefinde birçok devlet kurumu ve özel şirket yer almakta.

31 Temmuz 2020 Cuma günü, son zamanlarda dünya çapında birçok kurumun da karşılaştığı, uluslararası şebekeler tarafından organize edilen bu tarz siber saldırılardan birinin de şirketimizi hedef aldığını tespit ettik.

Bilgi teknolojileri ekibimizin, siber güvenlik ekibimizin ve siber güvenlik hizmeti aldığımız paydaşlarımızın da çalışmaları ile bu saldırıya hemen müdahale ederek karşılık verdik ve saldırganların sistemlerimize erişimlerini engelledik.

Çalışmalarımız neticesinde müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve çalışanlarımız açısından oluşması muhtemel riskleri bertaraf etmeyi başardık ve devam edebilecek saldırılar için de önleyici ve alt yapımızı kuvvetlendirici çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Belirtmek isteriz ki hiçbir müşterimizin kredi kartı bilgisi ile ilgili bir risk söz konusu olmadığı gibi, Penti olarak tüm dünyadaki 600 mağazamızda, penti.com ve penti mobil uygulamamız ile de 7/24 müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz.

Konu ile ilgili detaylı bilgi almak istemeniz halinde misafir.iliskileri@penti.com.tr uzantılı e-posta adresimize e-posta göndererek veya 0850 3330768 numaralı çağrı merkezimizi arayarak bilgi talebinde bulunabilirsiniz.

Saygılarımızla;

Penti

Penti, siber saldırının ardından müşterilerinden gelen sık sorulan sorulara da yanıt verdi:

Penti'de kayıtlı kredi kartı veya kişisel bilgilerim çalındı mı?

Hiçbir müşterimizin kredi kartı bilgisini sistemlerimizde kayıt altında tutmuyoruz. Bu nedenle de kredi kartı bilgisi çalınması gibi bir risk asla söz konusu değildir. Bununla birlikte, bilgi teknolojileri ekibimiz, siber güvenlik ekibimiz ve siber güvenlik alanında hizmeti aldığımız paydaşlarımızla birlikte yaptığımız tetkikler neticesinde şimdiye kadar herhangi bir müşteri verisi ihlaline rastlanmamıştır. Ekiplerimiz gerekli tüm önlemleri en yüksek seviyede almaktadır.

Penti mağazaları açık mı, çalışıyor mu? Penti'den değişim yapabilir miyim?

Penti olarak tüm dünyadaki 600 mağazamızda, penti.com ve penti mobil uygulamamız ile 7/24 müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Ürün değişim işlemlerinizi mağazalarımızdan gerçekleştirmeye devam edebilirsiniz.

Penti.com çalışıyor mu? Penti iademi ne zaman yapacak?

Penti olarak tüm dünyadaki 600 mağazamızda, penti.com ve penti mobil uygulamamız ile 7/24 müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Ancak güvenlik ve sistem iyileştirmeleri nedeniyle siparişinizin hazırlanma ve ücret iade süreçlerinde gecikmeler yaşanabilir. En kısa sürede işleminizi gerçekleştireceğiz. Şimdiden anlayışınız için teşekkür ederiz.

Penti'den müşterilerine hacklendik SMS'i

Siber saldırıya maruz kaldıklarını açıklayan Penti, alışveriş yapan müşterilerini de bilgilendirdi. Penti.com'da kayıtlı üyelerinin cep telefonlarına gönderdikleri SMS'te siber saldırıya uğradıklarını açıkladı.

Penti kullanıcılarına şu mesajla bilgi verdi;

pentii

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