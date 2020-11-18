MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. People dergisi 2020'nin 'yaşayan en seksi erkeğini' seçti: Michael B. Jordan

People dergisi 2020'nin 'yaşayan en seksi erkeğini' seçti: Michael B. Jordan

18.11.2020 14:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
People dergisi 2020'nin 'yaşayan en seksi erkeğini' seçti: Michael B. Jordan

People dergisi, oyuncu Michael B. Jordan’ı 2020’nin ‘Yaşayan En Seksi Erkeği’ seçti.

‘Jimmy Kimmel Live!’ programında ABD’li oyuncu ve yapımcı Michael B. Jordan’a, People tarafından bu sene ‘Yaşayan En Seksi Erkek’ unvanı verildiği açıklandı.

‘Yaşayan En Seksi Erkek’ unvanının 35. sahibi Jordan, “Büyükannem hayattayken, People dergilerini biriktirirdi, böylece annem ve teyzelerim kolayca okuyabilirdi. Kesinlikle onlar için özel bir yere sahip olacak bir şey bu” dedi.

avalon-0535733591

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Babasının cenaze törenine katılmadı! Burak Deniz'den açıklama Babasının cenaze törenine katılmadı! Burak Deniz'den açıklama
Rolü için 20 kilo verdi! Son hali inanılmaz...Rolü için 20 kilo verdi! Son hali inanılmaz...
18 Kasım 2020 Çarşamba günü kanallarda ne var?18 Kasım 2020 Çarşamba günü kanallarda ne var?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

Erdoğan'ın onayladı! Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma

Erdoğan'ın onayladı! Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma

Putin'den çok çarpıcı Dağlık Karabağ açıklaması: İntihar olur

Putin'den çok çarpıcı Dağlık Karabağ açıklaması: İntihar olur

Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı: Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması geldi

Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı: Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması geldi

Gülse Birsel'den koronavirüs kısıtlamaları sonrasında Avrupa Yakası paylaşımı!

Gülse Birsel'den koronavirüs kısıtlamaları sonrasında Avrupa Yakası paylaşımı!

MEB'den 'uzaktan eğitim' açıklaması

MEB'den 'uzaktan eğitim' açıklaması

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Sağlık Bakanı'nın uyarılarını paylaştı! 'Artık bir geri zekalıya anlatır gibi...'

Sağlık Bakanı'nın uyarılarını paylaştı! 'Artık bir geri zekalıya anlatır gibi...'

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

RTÜK'ten ceza yemişti! Olay açıklama...

RTÜK'ten ceza yemişti! Olay açıklama...

Ünlü oyuncuya şok! Özel mesajları ifşa oldu

Ünlü oyuncuya şok! Özel mesajları ifşa oldu

Bir dönem fırtınalar estiren erotik film yıldızının son hali

Bir dönem fırtınalar estiren erotik film yıldızının son hali

Diğer Haberler

Candice Swanepoel kırmızı bikinisiyle büyüledi

Kırmızı bikinisiyle nefesleri kesti

Sophie Kasaei meydan okudu: 'Kilolarımdan dolayı zorbalığa uğruyordum...'

Sophie Kasaei meydan okudu: 'Kilolarımdan dolayı zorbalığa uğruyordum...'

Feyza Civelek yeni rolü için 20 kilo verdi

Rolü için 20 kilo verdi! Son hali inanılmaz...

Haluk Bilginer ile Elçin Sangu’nun yatak sahnesi dikkat çekti! 9 Kere Leyla’nın ilk fragmanı geldi

Fragmanı bile olay! Dev kadro...

Ezgi Mola isyan etti! 'Çok terbiyesizce buldum'

Ezgi Mola isyan etti! 'Çok terbiyesizce buldum'

Sadakatsiz dizisinin Selçuk'u Emir Tarık Tekin'in annesini de babasını da tüm Türkiye tanıyor!

Sadakatsiz dizisinin Selçuk'un annesini de babasını da tüm Türkiye tanıyor!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.