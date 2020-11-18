People dergisi 2020'nin 'yaşayan en seksi erkeğini' seçti: Michael B. Jordan

‘Jimmy Kimmel Live!’ programında ABD’li oyuncu ve yapımcı Michael B. Jordan’a, People tarafından bu sene ‘Yaşayan En Seksi Erkek’ unvanı verildiği açıklandı.

Michael B. Jordan Is PEOPLE's Sexiest Man Alive 2020: 'The Women in My Family Are Proud of This One' https://t.co/RcwUKqAUYn (@michaelb4jordan) pic.twitter.com/SEAZTl13xs — People (@people) November 18, 2020

‘Yaşayan En Seksi Erkek’ unvanının 35. sahibi Jordan, “Büyükannem hayattayken, People dergilerini biriktirirdi, böylece annem ve teyzelerim kolayca okuyabilirdi. Kesinlikle onlar için özel bir yere sahip olacak bir şey bu” dedi.





