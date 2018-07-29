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Pepe Beşiktaş'tan ayrılıp Wolverhampton'a gitmek istediğini söyledi!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 29.07.2018 17:06 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ta bir ayrılık daha yaşanıyor. İngiltere’den aldığı teklifi değerlendirmek isteyen Pepe, transferinin gerçekleşmesi için kolaylık sağlanmasını istedi. Beşiktaş da Pepe için Wolverhampton'dan gelen teklifi değerlendirmeye aldı.

Pepe Beşiktaş'tan ayrılıp Wolverhampton'a gitmek istediğini söyledi!

Beşiktaş bir stoperi ile daha yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Yeni sezonda İngiltere Premier Lig’de mücadele edecek Wolverhampton’ın kadrosuna katmak istediği Pepe, teklifi değerlendirmek istediğini yönetime aktardı.

35 yaşındaki futbolcunun talebini olumlu karşılayan siyah beyazlı yönetim, İngiliz ekibi ile bonservis bedeli pazarlığına başladı. Kulüplerin kısa süre içinde anlaşma sağlaması ve Portekizli oyuncunun Wolverhampton’a transferinin gerçekleşmesi bekleniyor.

10 yıl süren Real Madrid serüveninin ardından geçen sezon bedelsiz olarak Beşiktaş’a transfer olan Pepe, siyah beyazlı takımda çıktığı 35 maçta 2 gol attı.

Transferin gerçekleşmesi durumunda Pepe, Tosic ve Mitrovic’in ardından yeni sezon öncesi siyah beyazlı takıma veda eden 3. stoper olacak.

(NTV)

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Wolverhampton Pepe'den vazgeçmiyor!Wolverhampton Pepe'den vazgeçmiyor!
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Beşiktaş pepe Wolverhampton Wanderers

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