PEPEE TV, 90 ÜLKEDE BULUNAN DA VİNCİ TV İLE İŞ BİRLİĞİ YAPTI

Elif YAVUZ-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL, (DHA) Pepee TV, dünyada 90 ülkede bulunan, bilim ve teknoloji içerikleri üreten Da Vinci TV ile iş birliği yaptı.

Düşyeri Kurucusu ve Pepee karakteri yaratıcısı Ayşe Şule Bilgiç, düzenlenen basın toplantısında gerçekleşen işbirliği hakkında bilgiler verdi. "Pepe Türkiye'nin yüzde 98'ine dokunan, hakkında 35 ayrı tez yazılmış, okul öncesi döneminde pek çok şeyi değiştirmiş bir karakter." diyen Bilgiç, şunları söyledi:

"Düşyeri'de bundan 10 yıl önce okul öncesinde çocuklar için eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için elini taşın altına sokan bir avuç insanın girişimi. 'Çocuklar için ne yapabiliriz' diye sorduğumuzda çocukların kitle iletişim araçları tüketiminde çizgi filmin önde olduğunu gördük. Biz de eğitimi gönüllü olarak alacaklar bir formata sokmak istiyorduk. Var olan eğitim sistemlerine inanmıyoruz. Şu anda sanayi toplumunda kalma eğitim sistemlerinin çocuklara iyi geldiğini ya da amaçlanan sonuçlar doğurduğuna inanmıyoruz. Gelişen teknoloji ile alternatif yöntemler, çocukların içselleştirebilecekleri, deneyimleyebilecekleri farklı öğrenme metotları üzerine kafamızı yorduk. Biz çizgi filmle eğitim içeriği oluşturabileceğimize inandık. '104 Bölüm Pepee İzleyen Bir Çocuğun Kazanımları' haritasından yola çıkarak bunu yaptık. Bugün Pepee'nin geldiği nokta ise, okul öncesinde birçok çocuğu bir noktadan alıp, belirli bir noktaya taşıyabiliyor. Artık sadece Türkiye'de değil dünyadaki tüm çocuklara ulaşabileceğimiz bir düş kurmaya başladık. Dünyada bizim gibi düşünen, çocuklar üzerinde olumlu etkiler bırakmak isteyen var mı diye düşündüğümüzde, Da Vinci ile ve Ferdinand Habsburg ile karşılaştık. Da Vinci TV 90'dan fazla ülkede biraz daha üst yaş gruba hitap eden, Düşyeri ile ortak noktalara sahip bir marka."