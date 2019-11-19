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Pepee TV, çocuklara ara tatilde ‘Atatürk İlkelerini’ anlatacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 18:34 | Son Güncelleme

Yerli dijital çocuk platformu Pepee TV, ara tatilde çocuklara ‘Atatürk İlkelerini’ anlatacak.Türkiye’nin ilk dijital çocuk platformu Pepee TV, içeriğini zenginleştirmeye okulların ara tatile girdiği dönemde de devam ediyor.

Pepee TV, çocuklara ara tatilde ‘Atatürk İlkelerini’ anlatacak

Yerli dijital çocuk platformu Pepee TV, ara tatilde çocuklara ‘Atatürk İlkelerini’ anlatacak.

Türkiye’nin ilk dijital çocuk platformu Pepee TV, içeriğini zenginleştirmeye okulların ara tatile girdiği dönemde de devam ediyor. Yayına başladığı Mayıs ayından bu yana izlenme rekorları kırarak çocuklar ve ebeveynlerin favori kanalı haline gelen Pepee TV, şimdide çocuklara Atatürk ilkelerini öğretecek. Çocuklar, ara tatil boyunca Atatürk ilkeleri olan Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Lâiklik ve İnkılapçılık konularını Pepee TV’yi izleyerek öğrenecekler. Eğlenerek öğrenme imkânını sunan Pepee TV, ’Atatürk İlkeleri’ videolarını Atatürk Haftası nedeniyle özel olarak hazırladığı bildirildi.

Ara tatilde Pepee TV’de yeni içerikler
Yapılan bilgilendirmede; Pepee TV, ilk ara tatilde yeni içeriklerle de çocuklara eğlence ve öğrenme imkanı sunacak. Yeni içerikler dahilinde doğallığı ve neşesiyle mutluluk veren Heidi’nin yeni maceraları, mücadeleyi, yaşamı ve arkadaşlarını çok seven Arı Maya, oyun bulmayı ve sorun çözmeyi seven iki kafadar Leliko, akrabaları ile birlikte yaşamı keşfeden, maceradan maceraya atılan RGG Ayas, düş gücü çok yüksek ve sürekli bir serüven içinde olan Hapur Hupur Oli, biricik kardeşi ve oyun arkadaşıyla serüvenden serüvene koşan Stella ve Sam’in en yeni bölümleri izleyicilere sunulacak.
Ayrıca, ara tatil boyunca, Pepee’nin ve RGG Ayas’ın sinema filmleri de ’keşke paketi’nden izlenebilecek.

Pepee TV, çocuklara ara tatilde ‘Atatürk İlkelerini’ anlatacak

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