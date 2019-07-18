Pepee TV, çocukların gelişimini destekleyen müzik kanalını açtı

Pepee TV, çocukların dil gelişimine, kendilerini ifade edebilmelerine, üreticilik becerilerine ve soyut düşünmelerine katkı sağlayacak müzik kanalını açtı.

Çocukların dil gelişimine, kendilerini ifade edebilmelerine, üreticilik becerilerine ve soyut düşünmelerine katkı sağlayan müzik, Pepee TV’de yerini aldı. Pepee TV müzik kanalında birçok kategoride, müzik seçenekleri ile çocuklar küçük yaştan itibaren müzik dinleme ve dinlerken dans etme alışkanlığı kazanacağı belirtiliyor. Pepee TV müzik kanalında ilk etapta 16 farklı başlıkta 100 çocuk şarkısının bulunduğunu açıklayan Düşyeri, hakları kendilerine ait olan dijitalde dinlenme sayısı 460 milyonu aşmış tüm müziklerin de çok yakında Pepee TV’deki yerini alacağını duyurdu.

Dünyada 95 milyon kez dinlenmiş Yup Yup’lar, 5.5 milyon dinlenmiş Tren Bob ve 12 milyondan çok dinlenmiş olan Bebek Riki’nin şarkıları da Pepee TV müzik kanalında yeraldı. Türkiye’nin ilk dijital çocuk televizyonu olduğu belirtilen Pepee TV, yüzde 100 güvenli, zaman ayarlı, eğlendirirken eğiten ve tercihe göre reklamsız olarak izleme özelliği ile 23 Nisan’dan izlenebiliyor.