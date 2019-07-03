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"Pepee TV’ye tüm dijital mecralardan ulaşılabiliyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 10:33 | Son Güncelleme

Düşyeri Kurucusu Ayşe Şule Bilgiç Mayıs ayında yayına başlayan Pepee TV’ye tüm dijital mecralardan ulaşılabildiğini duyurdu.Düşyeri Kurucusu Ayşe Şule Bilgiç, Mayıs ayında yayına başlayan Türkiye’nin güvenli, ilk dijital çocuk televizyonu olduğu belirtilen Pepee TV’ye tüm dijital mecralardan ulaşılabildiğini duyurdu.

Düşyeri Kurucusu Ayşe Şule Bilgiç Mayıs ayında yayına başlayan Pepee TV’ye tüm dijital mecralardan ulaşılabildiğini duyurdu.

Düşyeri Kurucusu Ayşe Şule Bilgiç, Mayıs ayında yayına başlayan Türkiye’nin güvenli, ilk dijital çocuk televizyonu olduğu belirtilen Pepee TV’ye tüm dijital mecralardan ulaşılabildiğini duyurdu. Bilgiç; Pepee TV uygulamasını Apple (iOS), Google Play (Android), Smart TV (Arçelik, Beko, Grunding) indirilebildiğini belirtirken, internet erişimi olan tüm cihazların tarayıcılarından pepee.tv adresini kullanarak da Pepee TV yayınlarına ulaşmak mümkün olduğunu söyledi.
Ayşe Bilgiç, Pepee TV’nin çocukların dijital ortamda geçirdikleri video sürelerini kontrol altında tutmaya yardımcı olduğunun altını çizerken, eğlendirirken eğiten güvenli içerikleriyle de çocuklar ve ebeveynler tarafından sevildiği de kaydetti.
Arçelik ve Beko ile çocukların akıllı televizyonlar üzerinden de Pepee TV’yi izleyebilmeleri için stratejik bir işbirliğine de gidilmişti. Pepee TV kumandası ile çocuklar sadece dijital dünyada değil evlerinde de güvenle çizgi film izleyebiliyor.

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