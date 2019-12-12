Pepee’nin mucitlerinin yeni karakter ‘Pakiki’

Türkiye’nin yeni kukla karakteri Pakiki çocuklarla buluştu. Türkiye’nin ilk dijital çocuk televizyonu Düşyeri TV’de 11 Aralık itibariyle yayın hayatına başladı.

Türkiye’den doğan ve ’Türkiye’nin ilk çizi film kahramanı’ ünvanını alan Pepee’yi geliştiren Düşyeri, şimdi de kukla karakteri Pakiki ile çocukların kişisel gelişimine ve öğrenimine katkı sağlayacak. Düşyeri’nin yeni ve ilk kukla karakteri Pakiki, Türkiye’nin ilk dijital çocuk televizyonu Düşyeri TV’de 11 Aralık itibariyle yayın hayatına başladı.

"10 yıldır amatör heyecanımız hiçbir zaman bitmedi"

Pakiki’nin tanıtıldığı basın toplantısında Düşyeri Kurucu Başkanı Ayşe Şule Bilgiç, Pakiki’nin hikayesini şöyle anlattı: "Düşyeri olarak 10 yıldır ’çocuklar için’ çalışıyoruz. Onların geleceğine ve gelişimlerine destek olmak için. Bu süreçte amatör heyecanımızı hiç kaybetmedik. Çocukları geleceğe hazırlama tutkumuz 1.5 yıl önce geliştirmeye başladığımız Pakiki ile devam ediyor. Pakiki bir kız çocuğu. Kardeşi Pepee’den farklı bir yol ve teknoloji izleyerek geliştirdiğimiz Pakiki, bir kukla karakter. Yaptığımız taramalarda çocukların kukla karakterlerden çok hoşlandığını gördük ve yeni karakterimizi kukla olarak tasarlamaya karar verdik. Pakiki’yi Düşyeri Pedagojisi ve uzmanların desteğiyle geliştirdik. Pakiki ile kendini var eden, kendi cümleleriyle kendilerini ifade eden çocuklara ulaşmayı hedefliyoruz. Meraklı ve öğrenmeye açık olan ilkokul çağı çocukların, ailelerine sık sık sordukları soruların cevaplarını eğlenirken öğrenmelerini sağlayacağız."