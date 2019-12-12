Pepee'nin yaratıcısından yeni karakter: Pakiki

Beyza Nur GÜLER-Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL, (DHA) TÜRKİYE'den doğan ve dünya çocuklarına ulaşan çizgi film karakteri Pepee’nin yaratıcısı Ayşe Şule Bilgiç ve ekibi, yeni kukla karakterleri Pakiki’yi düzenledikleri bir basın toplantısı ile tanıttı.

Tüm dünyada büyük beğeni toplayan Pepee karakterinin yaratıcısı Ayşe Şule Bilgiç ve Düşyeri ekibi, bir ilke daha imza attı. Pepee’den farklı olarak animasyon değil kukla karakteri olan Pakiki, okul öncesi yaş çocuklarının sordukları tüm soruların cevaplarını bulacakları bir karakter olacak. Pakiki’nin 13 bölümlük beden algısı üzerine oluşturulmuş ilk sezonunun teması ise ‘organlarımız’.

“KUKLALARIN HALA ÇOCUKLAR İÇİN İLGİ ÇEKİCİ OLDUĞUNU FARK ETTİK"

Yaptıkları araştırmalar sonucunda bu kez bir animasyon değil kukla karakteri yaratmaya karar verdiklerini anlatan Bilgiç, şunları söyledi:

“Pakiki Düşyeri’nin 2019’un son ayında seyirci ile buluşturduğu yeni karakteri. Pakiki bir kızımız. Bu sefer erkek değil kız karakter tercih ettik. 'Hangi teknoloji ile yapalım' bunu diye konuştuğumuzda, yeni bir kız karakter yaratmak istiyoruz, 'burada neyi kullanalım' diye düşlediğimizde, çizgi film bizim çok güçlü olduğumuz bir kas ve yine yapabilirdik. 10 senedir çizgi film yapıyoruz ve nasıl yapacağımızı çok iyi biliyoruz ama biz ekipçe yeni projelerden çok heyecan duyuyoruz ve bizim de kendimizin çıtasını yukarıya çekecek işleri yapmaktan keyif alıyoruz. Başka bir teknoloji ne olabilir, çocuklar çizgi film dışında ne seviyorlar diye araştırdığımızda kuklaların hala çocuklar için çok ilgi çekici olduğunu fark ettik. Bizim de daha önce hiç denemediğimiz bir şeydi bir kukla karakter yaratmak. Neden kukla olmasın, dedik ve biraz araştırdığımızda nasıl yaparız, nasıl oynatırız diye açıkçası Pakiki ortaya çıkmaya başladı. ve Pakiki’yi kukla olarak hayata geçirmeye karar verdik."