Pepper maske tak uyarısı ile salgını yavaşlatacak

SoftBank Robotics Europe’nın geliştirdiği ünlü Pepper robotları, otellerde, restoranlarda, havalimanlarında insanlara bilgi vermek, karşılamak, ürün satmak için kullanılıyordu. Pepper robotları artık insanların yüzünü tarayarak maske takıp takmadığını kontrol edecek. Maske takmayan kişilere, maske takmaları için uyarı yapacak.

Softbank robotları halihazırda Avrupa’da pek çok lokasyonda hizmet veriyor. Şirket, maske uyarısı için bu robotların firmware’lerinde küçük bir güncelleme yapacak.

PEPPER ROBOTU MASKE İÇİN UYARI DA VERECEK

Robot ayrıca maskenin doğru takıldığını da kontrol edecek. Ağzı veya burnu açıkta bırakan maskelerin de doğru şekilde takılması için uyarı verecek.

Böylece, robotların günlük hayatımıza adapte olma süreci de hızlanmış olacak gibi görünüyor.

STK'LARDA GİZLİLİK KAYGISI VAR

Öte yandan, bu işlem için yüz taraması yapılması, sivil toplum örgütlerini de alarma geçirdi. Ancak SoftBank robotların hiçbir şekilde kayıt almadığını, verileri saklamadığını açıkladı.

Pepper’in tanıtım filmini buradan izleyebilirsiniz

