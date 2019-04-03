Pera Müzesi, araştırmacı Avner Wishnitzer'i ağırlayacak

İSTANBUL (AA) - Araştırmacı Avner Wishnitzer, dönemin zaman algısına odaklanan "Osmanlı Zamanına Dönüş" başlıklı bir konuşma yapacak.

Pera Müzesi, Suna ve İnan Kıraç Vakfı "Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu" kapsamında araştırmacı Avner Wishnitzer'i ağırlayacak.

Geç Osmanlı döneminin sosyal ve kültürel tarihi alanında uzman Wishnitzer, konuşmasında Osmanlı döneminde bireylerin ve toplumun zaman anlayışına odaklanacak.

Osmanlı'nın bilinen son büyük saat ustalarından Mustafa Şem'i Pek'in 31 numaralı mekanik saatinin, saat ustası Recep Gürgen tarafından restore edilerek sergiye eklenmesinin ardından gerçekleştirilecek konuşmada, Osmanlı döneminde zamanın algılanma ve kullanılma biçimleri de ele alınacak.

Etkinlik, Pera Müzesi Oditoryumu'nda 4 Nisan'da gerçekleştirilecek.

