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Pera Müzesi'nde "Sanatla Öğrenme Pratikleri" tartışılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 20:12 | Son Güncelleme

Pera Müzesi Öğrenme Programları kapsamında GSÜ Kültürel Dokümantasyon Merkezi iş birliğiyle, "Keşfedenler: Sanat ile Uygulamalı Öğrenme Pratikleri" başlıklı seminer düzenlenecek

İSTANBUL (AA) - Pera Müzesi Oditoryumu'nda 5 Eylül'de, sanatla öğrenme pratiklerinin tartışılacağı seminer gerçekleştirilecek.

"Keşfedenler: Sanat ile Uygulamalı Öğrenme Pratikleri" başlıklı seminer, Pera Müzesi Öğrenme Programları kapsamında Galatasaray Üniversitesi (GSÜ) Kültürel Dokümantasyon Merkezi iş birliğiyle yapılacak.

Pera Müzesi Oditoryumu'ndaki etkinlikte katılımcılar, yeniliklere açık şekilde çalışmayla deneyim yoluyla bilgi ve beceri kazanmanın inceliklerini, sanatla öğrenme pratikleri üzerinden tartışacak.

Eğitmenlere yönelik ücretsiz seminer programı, farklı disiplinlerden konuşmacıları bir araya getirecek.

Öğretici ve öğrenen arasındaki bilgi, beceri ve anlayış paylaşımını desteklemek amacıyla hazırlanan seminer programıyla, uygulamalı atölyelerdeki öğrenme sürecinde katılımcıları, öğretileni dinlemeye ve kabul etmeye değil, anlamaya ve deneyimlemeye teşvik etmek hedefleniyor.

Seminerin konuşmacıları arasında, öğretim üyeleri Dr. Murad Özdemir, Prof. Dr. Marcus Graf, Dr. Ilgım Veryeri Alaca, Prof. Dr. Feyza Çorapçı, Betül Gaye Dinç ile Pera Müzesi Öğrenme Programlarından Eda Göknar ve Hazal Altun yer alıyor.

Pera Müzesi'ndeki program, çocuklar, gençler ve yetişkinleri sanatla buluşturmak, bir müze bilinci oluşturmak, sanatı ulaşılabilir kılmak ve izleyiciyle sergilenen eserler arasında iletişim kurmak amacıyla yapılan çalışmaları kapsıyor.

"Pera Öğrenme" programları, koleksiyon sergilerinin yanı sıra, süreli sergiler için de farklı yaş gruplarına ve engellilere yönelik hazırlanan etkinliklerle yıl boyunca sürdürülüyor.

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