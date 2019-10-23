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"Pera Müzikali" ünlü sanatçıları aynı sahnede buluşturacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 17:33 | Son Güncelleme

Müjdat Gezen, Cüneyt Arkın, Gönül Yazar, Kayhan Yıldızoğlu, Melihat Gürses, Melike Demirağ ve Yener Çevik gibi isimleri buluşturan eser, 3, 17 ve 24 Kasım'da TİM Show Center'da sahnelenecek

İSTANBUL (AA) - Müjdat Gezen'in yazıp yönettiği ve aynı zamanda rol aldığı "Pera Müzikali", 3 Kasım'da prömiyer yapacak.

Cüneyt Arkın, Gönül Yazar, Kayhan Yıldızoğlu, Melihat Gürses, Melike Demirağ ve Yener Çevik gibi isimleri buluşturan eser, TİM Show Center'da sahnelenecek.

Müzikal, 1453’ten 2019'a İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki eğlence hayatını belgeler, müzik ve mizahla sahneye taşıyacak.

"Pera Müzikali"nde, Dok Sirk Kumpanyası sanatçıları, dans grubu, mehter takımı ve diğer rollerle birlikte 117 kişilik bir kadro görev alacak.

Dekor tasarımında Barış Dinçel'in imzası bulunan, müzik direktörlüğünü Seçil Akın'ın üstlendiği müzikalin basın gösterimi, TİM Show Center'da yapıldı.

Gösterimin ardından tüm kadroyla sahneye gelen Müjdat Gezen, oyun hakkında açıklamalarda bulundu.

Oyunla ilgili yaklaşık bir yıl çalışma yaptığını ve belgeler topladığını aktaran Gezen, 550 yıllık eğlence hayatını 3,5 saate sığdırmanın zor olduğunu söyledi.

- "Belki de Türkiye’deki en kalabalık oyun"

Gezen, eksiksiz ve hatasız bir müzikal çıkarmaya çalıştıklarını belirterek, "Oyunda toplam 117 kişi rol alıyor ve belki de Türkiye'deki en kalabalık oyun." dedi.

Oyun için yazdığı 200 rolü daha sonra 117'ye indirdiğini ifade eden sanatçı, oyunu 10 kere yeniden yazdığını dile getirdi.

Cüneyt Arkın'ın Kara Murat'ı, oğlu Kaan Cüreklibatır'ın da "Kara Murat"ın gençliğini canlandıracağı müzikalde, Levent Kırca ile Oya Başar’ın kızı Ayşe Kırca da sahne alacak.

Müzikalde ayrıca Fehmi Dalsaldı, Şebnem Schaefer, Nejat Uygur, Barış Taşkın, Kıvanç Tiner, Yaşar Ayvacı, Seran Bilgi, Emre Özmen ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi mezunları da performans sergileyecek.

Melihat Gülses'in yanı sıra Melike Demirağ, Ayben Erman, Sevcan Orhan, Yener Çevik ve Pelin Alptekin ise konuk ses sanatçıları olarak Pera Müzikali'nde sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Makyaj ustası Corci'nin de ekibinde bulunduğu müzikal, 17 ve 24 Kasım'da da izleyiciyle buluşacak.

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cüneyt arkın müjdat gezen müzikal oyun

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