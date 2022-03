Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın Halit karakterinin imajına alternatif takım elbise önerileri

Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın Halit Bey'inin üzerinde görülen takım elbise son zamanlarda bu dizi hakkında sık konuşulanlar arasında yer alıyor. Dizinin izleyici kitlesi tarafından çok beğenilen takım elbiselere muadil olabileceğini düşündüğümüz tüm öneriler ve takım elbiselere dair detaylar sizler için oluşturulan içeriğimizde!

1. Resmi ve bir o kadar da şık olmak isteyenler için: Allthemen Dar Kesim Kareli Erkek Takım Elbise

Davetler, düğünler, akşam yemekleri ve daha pek çok ortamda kullanmak üzere şık ve jilet gibi bir takım elbise arayışındaysanız Allthemen Dar Kesim Kareli Erkek Takım Elbise, sizin için son derece ideal. Elastan, polyester ve viskoz karışımından üretilen ve bu sayede elastik bir kumaşa sahip olan Allthemen Dar Kesim Kareli Erkek Takım Elbise son derece işlevsel ve kaliteli bir seçim. Pantolon, smokin ceket ve yelekten oluşan 3 parçalı takım kareli tasarımı ve dar kesimiyle de oldukça şık bir duruş sağlıyor. Tek renkli gömlekler ve uygun desendeki kravatlarla muhteşem bir kombin yakalayacağınız vintage takıma mutlaka bir göz atmalısınız.

2. Davetlerin olmazsa olmazı: Smokin Giyim Slim Fit Kruvaze Takım Elbise

Vintage tarzın popüler olduğu son günlerde dikkatleri çeken en güzel takımlar arasında Smokin Giyim Slim Fit Kruvaze Takım Elbise yer alıyor. Erkek giyiminde oldukça şık duran İtalyan kesimi, slim fit yapısı, kruvaze yaka detayıyla davetlerde şıklığına şıklık katmak isteyenlerin çok beğeneceği Smokin Giyim Slim Fit Kruvaze Takım Elbise'ye hayran kalmamak elde değil. Tamamı viskon kumaştan üretilen takım elbise ayrı ayrı parçalarla uğraşmadan kusursuz şıklık elde etmek isteyenler için oldukça iyi bir seçenek. Takım pantolon, gömlek, kol düğmeleri, mendil ve ceketten oluşuyor.

3. Beyazın asilliğini hissetmek isteyenlere Letuwj Erkek Takım Elbise

Şık ve zarif bir kombin yaparken oldukça havalı görünebileceğiniz bir takım elbise önerisiyle karşınızdayız. Düğünlerde, iş toplantılarında, partilerde ve özel yemeklerde kullanmak üzere çarpıcı ve asil görünümlü bir takım elbiseye ihtiyaç duyuyorsanız Letuwj Erkek Takım Elbise'ye göz atmadan geçmeyin. Beyaz gömlek, siyah rahat bir ayakkabı, tokalı kemer ve çelik kasa saatlerle muhteşem bir uyum yakalayacağınız, tüm gözleri üzerinize çekecek Letuwj Erkek Takım Elbise'nin diğer renklerine de şans vermek isterseniz sizi şöyle alalım.

4. Düğmeli yeleğiyle fark yaratan Youthup Erkek Takım Elbise'ye şans verin

Giydiğinizde kendinizi Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisindeki Halit Bey gibi hissedeceğiniz, şık mı şık bir takım elbise daha sizlerle! Dar kesimi, düğmeleri ve cepleriyle klasik takım elbiselere çok benzese de aslında doğru kombinle takıma fark katmak oldukça kolay. Youthup Erkek Takım Elbise; blazer ceket, yelek ve pantolon olmak üzere 3 parçadan oluşuyor. Son derece iddialı görünen ürün, gireceğiniz her türlü ortama uyum sağlıyor. Siyah rugan ayakkabılar, siyah gömlek ve gümüş renkli saatle kombinlediğinizde tam da hayal ettiğiniz görüntüye kavuşacaksınız.

5. Metal düğmeleriyle dikkat çeken DeepSEA Erkek Takım Elbise'yi görmeden geçmek olmaz

İstediğiniz her ortamda giyebileceğiniz DeepSEA Erkek Takım Elbise, yelek, ceket ve pantolon olmak üzere toplamda 3 parçadan oluşuyor. %93 oranında polyester ve %7 oranında içerdiği elastanla birlikte rahat bir kullanım sağlayan DeepSEA Erkek Takım Elbise, slim fit kalıbıyla şıklık ve sadeliğe önem verenlere hitap ediyor. Yeleğinde bulunan metal düğmeleriyle farklı bir havaya sahip olan takımın bir şansı hak ettiğini düşünüyoruz. Bu ürünle girdiğiniz her ortamda tarzınızla beğeni toplayacaksınız. Buna ek olarak her mevsime uyum sağlayan kumaşıyla sizi ferah hissettirecek bir takım arıyorsanız bu ürünü mutlaka incelemelisiniz.

6. Geçmişin ruhu ve asaleti: Suitmen Cool Yelekli Takım Elbise

Kahverenginin takım elbiselere çok yakıştığını ve geçmiş dönemleri çağrıştırdığını söylemek herhalde hiç yanlış olmaz. Çift düğmeli yeleği, dar kesim ceketi ve pantolonuyla giyenlere vintage modasının şıklığını vadeden Suitmen Cool Yelekli Takım Elbise, rahat bir giyim deneyimini de beraberinde getiriyor. %5 elastan, %40 yün, %30 viskos ve %25 polyester içeren kumaşıyla her mevsime uyum sağlayabilen Suitmen Cool Yelekli Takım Elbise sportif bir şıklık yakalamak isteyenlere de hitap ediyor. Çift yırtmaca sahip ceketiyle beğeninize sunulan takıma daha yakından bakmak isteyenler için link aşağıda!

7. Hem günlük kullanım hem davetlere özel: Kiğılı Erkek Slim Fit Takım Elbise

Her erkeğin gardırobunda bulunması gereken Kiğılı Erkek Slim Fit Takım Elbise, şıklığı ve sadeliğiyle göze hitap ediyor. Ceket, yelek ve pantolonuyla Kiğılı Erkek Slim Fit Takım Elbise her mevsimde rahatlıkla tercih edilecek cinsten. %65 polyester, %2 elastan ve %33 viskondan üretilen kumaşıyla her mevsime uygun olan bu takım, farklı farklı kombinler yapmak için oldukça iyi bir seçim. Kravat ya da papyon olmadan da kullanılabilecek takımın parçalarını ayrı ayrı kombinlerinize ekleyerek her yere uyum sağlayan sayısız seçenek yaratmanız mümkün.

8. Yıllardır vazgeçilmeyen klasik: Altınyıldız Classics Erkek Takım Elbise

Takım elbise denilince akla gelen ilk ve en klasik markalardan biri Altınyıldız. Altınyıldız Classics Erkek Takım Elbise, kaliteden ve klasikten vazgeçemeyenler için birebir. Mono yaka, tam kalıp astar, kapaklı cepler ve dar paçalı pantolonuyla pek çok erkeğin olmazsa olmazları arasında yer alan bu takım her zaman elinizin altında bulunmalı. Polyester, elastan ve viskon malzemeden üretilmiş kumaşıyla konforlu bir takım elbise deneyimi yaşamak isteyenler için bu takımı önermeden geçmeyelim. Doğru beden ve doğru kombinle giydiğiniz her yerde sizi gecenin en cool adamı yapacak bu takıma göz atmalısınız.

9. İddialı giyim tarzını benimseyen erkekler için oldukça ideal bir model

Takım elbisede farklı renk seçeneklerine şans vermeye ne dersiniz? Klasiklerin dışına çıkmak ve kendisine yakışanı öz güvenle taşımak isteyenlerdenseniz Tempee Erkek Bordo Takım Elbise'yi mutlaka incelemenizi öneriyoruz. Kumaş içeriğinde %54 yün ve %46 viskon bulunan takımın dar kesimi şıklığına şıklık katıyor. Kırlangıç yakaya sahip Tempee Erkek Bordo Takım Elbise'ye ait diğer detaylara baktığınızda ise göze çarpan şey, kravat ve yaka süsünün hediye olarak size ulaşması. Bu ürün sayesinde yalnızca bir taşla çok sayıda kuş vuracaksınız. Toplamda 3 parçadan oluşan, öz güvenli erkeklerin vazgeçilmezi olacak bu ürünün tüm özelliklerini daha yakından incelemelisiniz.

10. Dolabınızın yıldızı olacak: Parez Slim Fit Erkek Takım Elbise

Hem spor tarzınızı yansıtıp hem klasik görünmek isterseniz Parez Slim Fit Erkek Takım Elbise'ye şöyle bir bakmanız gerekiyor. İtalyan kesimi, kırlangıç yakası, çift yırtmaçlı özelliğiyle erkek modasına yeni bir soluk getiren bu takımı kendiniz ve sevdikleriniz için tercih edebilirsiniz. Kullanılan %70 oranındaki yün kumaşıyla kaliteden ödün vermeyen ürün kış ayları için uygun seçim. Yeni takımını dolabının demirbaşı yapmak isteyenlere Parez Slim Fit Erkek Takım Elbise'yi gönül rahatlığıyla önerebiliriz. Uygun gömlek, ayakkabı ve aksesuarlarla kendinize has bir tarz yakalayabileceğiniz slim fit takımın diğer renk seçeneklerini de görüntülemek için daha ne bekliyorsunuz?