HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın Halit karakterinin imajına alternatif takım elbise önerileri

Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın Halit karakterinin imajına alternatif takım elbise önerileri

14.03.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix'te yayınlandığı ilk günden beri adından sıklıkla söz ettiren Pera Palas'ta Gece Yarısı isimli dizide Selahattin Paşalı'nın canlandırdığı Halit Bey karakteri, giyim tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Bir dönem dizisi olması sebebiyle şık ve karizmatik duruşunu takım elbiseleriyle destekleyen Halit Bey'in stiline yakın takım elbise arayışında olanlara güzel bir haberimiz var. Tıpkı Halit Bey gibi şık ve cool görünüm yakalamak isteyenlerin çok beğeneceği alternatif takım elbise modellerini

Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın Halit karakterinin imajına alternatif takım elbise önerileri

Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın Halit Bey'inin üzerinde görülen takım elbise son zamanlarda bu dizi hakkında sık konuşulanlar arasında yer alıyor. Dizinin izleyici kitlesi tarafından çok beğenilen takım elbiselere muadil olabileceğini düşündüğümüz tüm öneriler ve takım elbiselere dair detaylar sizler için oluşturulan içeriğimizde!

1. Resmi ve bir o kadar da şık olmak isteyenler için: Allthemen Dar Kesim Kareli Erkek Takım Elbise

Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın Halit karakterinin imajına alternatif takım elbise önerileri

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Davetler, düğünler, akşam yemekleri ve daha pek çok ortamda kullanmak üzere şık ve jilet gibi bir takım elbise arayışındaysanız Allthemen Dar Kesim Kareli Erkek Takım Elbise, sizin için son derece ideal. Elastan, polyester ve viskoz karışımından üretilen ve bu sayede elastik bir kumaşa sahip olan Allthemen Dar Kesim Kareli Erkek Takım Elbise son derece işlevsel ve kaliteli bir seçim. Pantolon, smokin ceket ve yelekten oluşan 3 parçalı takım kareli tasarımı ve dar kesimiyle de oldukça şık bir duruş sağlıyor. Tek renkli gömlekler ve uygun desendeki kravatlarla muhteşem bir kombin yakalayacağınız vintage takıma mutlaka bir göz atmalısınız.

Ürünü İncele

2. Davetlerin olmazsa olmazı: Smokin Giyim Slim Fit Kruvaze Takım Elbise

Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın Halit karakterinin imajına alternatif takım elbise önerileri

Vintage tarzın popüler olduğu son günlerde dikkatleri çeken en güzel takımlar arasında Smokin Giyim Slim Fit Kruvaze Takım Elbise yer alıyor. Erkek giyiminde oldukça şık duran İtalyan kesimi, slim fit yapısı, kruvaze yaka detayıyla davetlerde şıklığına şıklık katmak isteyenlerin çok beğeneceği Smokin Giyim Slim Fit Kruvaze Takım Elbise'ye hayran kalmamak elde değil. Tamamı viskon kumaştan üretilen takım elbise ayrı ayrı parçalarla uğraşmadan kusursuz şıklık elde etmek isteyenler için oldukça iyi bir seçenek. Takım pantolon, gömlek, kol düğmeleri, mendil ve ceketten oluşuyor.

Ürünü İncele

3. Beyazın asilliğini hissetmek isteyenlere Letuwj Erkek Takım Elbise

Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın Halit karakterinin imajına alternatif takım elbise önerileri

Şık ve zarif bir kombin yaparken oldukça havalı görünebileceğiniz bir takım elbise önerisiyle karşınızdayız. Düğünlerde, iş toplantılarında, partilerde ve özel yemeklerde kullanmak üzere çarpıcı ve asil görünümlü bir takım elbiseye ihtiyaç duyuyorsanız Letuwj Erkek Takım Elbise'ye göz atmadan geçmeyin. Beyaz gömlek, siyah rahat bir ayakkabı, tokalı kemer ve çelik kasa saatlerle muhteşem bir uyum yakalayacağınız, tüm gözleri üzerinize çekecek Letuwj Erkek Takım Elbise'nin diğer renklerine de şans vermek isterseniz sizi şöyle alalım.

Ürünü İncele

4. Düğmeli yeleğiyle fark yaratan Youthup Erkek Takım Elbise'ye şans verin

Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın Halit karakterinin imajına alternatif takım elbise önerileri

Giydiğinizde kendinizi Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisindeki Halit Bey gibi hissedeceğiniz, şık mı şık bir takım elbise daha sizlerle! Dar kesimi, düğmeleri ve cepleriyle klasik takım elbiselere çok benzese de aslında doğru kombinle takıma fark katmak oldukça kolay. Youthup Erkek Takım Elbise; blazer ceket, yelek ve pantolon olmak üzere 3 parçadan oluşuyor. Son derece iddialı görünen ürün, gireceğiniz her türlü ortama uyum sağlıyor. Siyah rugan ayakkabılar, siyah gömlek ve gümüş renkli saatle kombinlediğinizde tam da hayal ettiğiniz görüntüye kavuşacaksınız.

Ürünü İncele

5. Metal düğmeleriyle dikkat çeken DeepSEA Erkek Takım Elbise'yi görmeden geçmek olmaz

Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın Halit karakterinin imajına alternatif takım elbise önerileri

İstediğiniz her ortamda giyebileceğiniz DeepSEA Erkek Takım Elbise, yelek, ceket ve pantolon olmak üzere toplamda 3 parçadan oluşuyor. %93 oranında polyester ve %7 oranında içerdiği elastanla birlikte rahat bir kullanım sağlayan DeepSEA Erkek Takım Elbise, slim fit kalıbıyla şıklık ve sadeliğe önem verenlere hitap ediyor. Yeleğinde bulunan metal düğmeleriyle farklı bir havaya sahip olan takımın bir şansı hak ettiğini düşünüyoruz. Bu ürünle girdiğiniz her ortamda tarzınızla beğeni toplayacaksınız. Buna ek olarak her mevsime uyum sağlayan kumaşıyla sizi ferah hissettirecek bir takım arıyorsanız bu ürünü mutlaka incelemelisiniz.

Ürünü İncele

6. Geçmişin ruhu ve asaleti: Suitmen Cool Yelekli Takım Elbise

Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın Halit karakterinin imajına alternatif takım elbise önerileri

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Kahverenginin takım elbiselere çok yakıştığını ve geçmiş dönemleri çağrıştırdığını söylemek herhalde hiç yanlış olmaz. Çift düğmeli yeleği, dar kesim ceketi ve pantolonuyla giyenlere vintage modasının şıklığını vadeden Suitmen Cool Yelekli Takım Elbise, rahat bir giyim deneyimini de beraberinde getiriyor. %5 elastan, %40 yün, %30 viskos ve %25 polyester içeren kumaşıyla her mevsime uyum sağlayabilen Suitmen Cool Yelekli Takım Elbise sportif bir şıklık yakalamak isteyenlere de hitap ediyor. Çift yırtmaca sahip ceketiyle beğeninize sunulan takıma daha yakından bakmak isteyenler için link aşağıda!

Ürünü İncele

7. Hem günlük kullanım hem davetlere özel: Kiğılı Erkek Slim Fit Takım Elbise

Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın Halit karakterinin imajına alternatif takım elbise önerileri

Her erkeğin gardırobunda bulunması gereken Kiğılı Erkek Slim Fit Takım Elbise, şıklığı ve sadeliğiyle göze hitap ediyor. Ceket, yelek ve pantolonuyla Kiğılı Erkek Slim Fit Takım Elbise her mevsimde rahatlıkla tercih edilecek cinsten. %65 polyester, %2 elastan ve %33 viskondan üretilen kumaşıyla her mevsime uygun olan bu takım, farklı farklı kombinler yapmak için oldukça iyi bir seçim. Kravat ya da papyon olmadan da kullanılabilecek takımın parçalarını ayrı ayrı kombinlerinize ekleyerek her yere uyum sağlayan sayısız seçenek yaratmanız mümkün.

Ürünü İncele

8. Yıllardır vazgeçilmeyen klasik: Altınyıldız Classics Erkek Takım Elbise

Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın Halit karakterinin imajına alternatif takım elbise önerileri

Takım elbise denilince akla gelen ilk ve en klasik markalardan biri Altınyıldız. Altınyıldız Classics Erkek Takım Elbise, kaliteden ve klasikten vazgeçemeyenler için birebir. Mono yaka, tam kalıp astar, kapaklı cepler ve dar paçalı pantolonuyla pek çok erkeğin olmazsa olmazları arasında yer alan bu takım her zaman elinizin altında bulunmalı. Polyester, elastan ve viskon malzemeden üretilmiş kumaşıyla konforlu bir takım elbise deneyimi yaşamak isteyenler için bu takımı önermeden geçmeyelim. Doğru beden ve doğru kombinle giydiğiniz her yerde sizi gecenin en cool adamı yapacak bu takıma göz atmalısınız.

Ürünü İncele

9. İddialı giyim tarzını benimseyen erkekler için oldukça ideal bir model

Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın Halit karakterinin imajına alternatif takım elbise önerileri

Takım elbisede farklı renk seçeneklerine şans vermeye ne dersiniz? Klasiklerin dışına çıkmak ve kendisine yakışanı öz güvenle taşımak isteyenlerdenseniz Tempee Erkek Bordo Takım Elbise'yi mutlaka incelemenizi öneriyoruz. Kumaş içeriğinde %54 yün ve %46 viskon bulunan takımın dar kesimi şıklığına şıklık katıyor. Kırlangıç yakaya sahip Tempee Erkek Bordo Takım Elbise'ye ait diğer detaylara baktığınızda ise göze çarpan şey, kravat ve yaka süsünün hediye olarak size ulaşması. Bu ürün sayesinde yalnızca bir taşla çok sayıda kuş vuracaksınız. Toplamda 3 parçadan oluşan, öz güvenli erkeklerin vazgeçilmezi olacak bu ürünün tüm özelliklerini daha yakından incelemelisiniz.

Ürünü İncele

10. Dolabınızın yıldızı olacak: Parez Slim Fit Erkek Takım Elbise

Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın Halit karakterinin imajına alternatif takım elbise önerileri

Hem spor tarzınızı yansıtıp hem klasik görünmek isterseniz Parez Slim Fit Erkek Takım Elbise'ye şöyle bir bakmanız gerekiyor. İtalyan kesimi, kırlangıç yakası, çift yırtmaçlı özelliğiyle erkek modasına yeni bir soluk getiren bu takımı kendiniz ve sevdikleriniz için tercih edebilirsiniz. Kullanılan %70 oranındaki yün kumaşıyla kaliteden ödün vermeyen ürün kış ayları için uygun seçim. Yeni takımını dolabının demirbaşı yapmak isteyenlere Parez Slim Fit Erkek Takım Elbise'yi gönül rahatlığıyla önerebiliriz. Uygun gömlek, ayakkabı ve aksesuarlarla kendinize has bir tarz yakalayabileceğiniz slim fit takımın diğer renk seçeneklerini de görüntülemek için daha ne bekliyorsunuz?

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Burak Özçivit'in tarzını beğenenler için alternatif trençkotlarBurak Özçivit'in tarzını beğenenler için alternatif trençkotlar
İlk kez Türkiye'de! Anıtkabir defterine dikkat çeken notİlk kez Türkiye'de! Anıtkabir defterine dikkat çeken not
Adıyaman'da deprem! Çevre iller de hissettiAdıyaman'da deprem! Çevre iller de hissetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Burak Özçivit'in tarzını beğenenler için alternatif trençkotlar

Burak Özçivit'in tarzını beğenenler için alternatif trençkotlar

Yasak Elma'nın Meriç'inin giydiği elbiseye uygun fiyatlı alternatifler

Yasak Elma'nın Meriç'inin giydiği elbiseye uygun fiyatlı alternatifler

Adı Sevgi dizisinden Elif öğretmenin imajını beğenenlere alternatif kaban önerileri

Adı Sevgi dizisinden Elif öğretmenin imajını beğenenlere alternatif kaban önerileri

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

200 TL altı bu ürünler ile evleriniz daha güzel!

200 TL altı bu ürünler ile evleriniz daha güzel!

Küçük oturma odaları için depolama dostu öneriler

Küçük oturma odaları için depolama dostu öneriler

Tümünü Gör
Küçük oturma odaları için depolama dostu öneriler

Küçük oturma odaları için depolama dostu öneriler

E-Ticaret sitelerinde bu ay en çok talep gören ürünler

E-Ticaret sitelerinde bu ay en çok talep gören ürünler

Küçük ama kafa yoran sorunlarınızı çözmenizi sağlayan TikTok'ta keşfedilen ürünler

Küçük ama kafa yoran sorunlarınızı çözmenizi sağlayan TikTok'ta keşfedilen ürünler

Sonbahar modasını üstünüzde hissettirecek erkek giyim ürünleri

Sonbahar modasını üstünüzde hissettirecek erkek giyim ürünleri

Üç Kuruş dizisinden Bahar'ın tarzına alternatif öneriler

Üç Kuruş dizisinden Bahar'ın tarzına alternatif öneriler

Evini daha modern bir görüntüye kavuşturmak isteyenler...

Evini daha modern bir görüntüye kavuşturmak isteyenler...

Tümünü Gör
Evini daha modern bir görüntüye kavuşturmak isteyenler...

Evini daha modern bir görüntüye kavuşturmak isteyenler...

Yüzünüzdeki istenmeyen beyaz küçük noktalardan sizi kurtaracak ürünler

Yüzünüzdeki istenmeyen beyaz küçük noktalardan sizi kurtaracak ürünler

Çalışma alanında düzen arayıp bulamayanlar için en iyi masa organizerleri

Çalışma alanında düzen arayıp bulamayanlar için en iyi masa organizerleri

Tost, kızarmış tavuk, pizza, sushi... Evde yemek yapmak çok pratik!

Tost, kızarmış tavuk, pizza, sushi... Evde yemek yapmak çok pratik!

Yıllar geçse de modası geçmiyor!

Yıllar geçse de modası geçmiyor!

2022 erkek modasının vazgeçilmez kombinleri

2022 erkek modasının vazgeçilmez kombinleri

Tümünü Gör

Benzer Moda İçerikleri

Burak Özçivit'in tarzını beğenenler için alternatif trençkotlar

Burak Özçivit'in tarzını beğenenler için alternatif trençkotlar

Yasak Elma'nın Meriç'inin giydiği elbiseye uygun fiyatlı alternatifler

Yasak Elma'nın Meriç'inin giydiği elbiseye uygun fiyatlı alternatifler

Adı Sevgi dizisinden Elif öğretmenin imajını beğenenlere alternatif kaban önerileri

Adı Sevgi dizisinden Elif öğretmenin imajını beğenenlere alternatif kaban önerileri

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Euphoria'da da görülen Dark Academia trendi için kombinler

Euphoria'da da görülen Dark Academia trendi için kombinler

Sonbahar modasını üstünüzde hissettirecek erkek giyim ürünleri

Sonbahar modasını üstünüzde hissettirecek erkek giyim ürünleri

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Karizmatik oyuncu Burak Özçivit'in trençkotlu tarzını beğenenler için 400 TL altı alternatifler

Burak Özçivit'in tarzını beğenenler için alternatif trençkotlar

Amazon'da bulabileceğiniz evinizi modern köy havasına sokacak ürün önerileri

Evinizi modern köy evi havasına sokacak ürün önerileri

İtfaiye ekipleri buz tutan gölete düşen köpeği donmak üzereyken kurtardılar

Donmak üzereyken böyle kurtarıldı! O anlar kamerada

Tatlı bir rahatlama hissettiren ucuz ve kullanışlı trend ürünler

Tatlı bir rahatlama hissettiren ucuz ve kullanışlı trend ürünler

Bakmaya zamanı olmayıp evinde çiçeksiz yapamayanlar için gerçeğinden ayıramayacağınız yapay çiçekler

Bakmaya zamanı olmayanlar için yapay çiçek önerileri

Her erkeğin gardırobunda bulunması gereken sade ve şık parçalar

Her erkeğin gardırobunda bulunması gereken sade ve şık parçalar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.