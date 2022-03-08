Pera Palas'ta Gece Yarısı Peride gerçek mi? Pera Palas'ta Gece Yarısı Peride kimdir?

Başrollerinde Hazal Kaya, Tansu Biçer, Selahattin Paşalı gibi oyuncuların yer aldığı Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi "Midnight At The Pera Palace" isimli kitaptan uyarlanıyor. Dizide Peride ve Esra rolüne hayat veren Hazal Kaya'nın, 1919 dönemine gidişi ve o zamanın İstanbul'unu keşfetmesi işleniyor. Seyirciler tarafından beğeni toplayan dizide Peride karakterinin gerçekle var olup olmadığı sorgulanıyor.
Fasça kökenli olan Peride ismi uçmuş, solmuş ve soluk demektir.
Pera Palas'ta Gece yarısı dizisindeki Peride karakteri gerçek değil, kurmacadır.
2022 yılında Pera Palas Oteli hakkında yazı yazma görevini üstlenen gazeteci genç Esra, kendisini Mustafa Kemal Atatürk'e karşı düzenlenmekte olan siyasi komployu önlemeye çalışırken bulur. Geçmişe giden Peride, İstanbul'da kulüp sahibi Halit (Selahattin Paşalı) ile tanışır. Burada Esra, 1919 İstanbul'unun farklı olduğunu görür.
Tarihi dram türündeki Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi Charles King'in Midnight at the Pera Palace kitabından uyarlandı. Senarist Elif Usman tarafından kaleme alınan dizi Emre Şahin ve Nisan Dağ tarafından yönetildi. 1 sezonluk dizide 8 bölüm bulunuyor.
Hazal Kaya - Esra/Peride
Tansu Biçer - Ahmet
Selahattin Paşalı - Halit
Engin Hepileri - Reşat
Hakan Dinçkol - Mustafa Kemal Atatürk
Yasemin Szawlowski - Sonia
James Chalmers - George
Ahmet Varlı - Dimitri
Nergis Öztürk - Eleni
Osman Albayrak - Naim Efendi
Ergün Metin - Fahrettin
Clare Louise Frost - Agatha Christie
Jordan J Gallagher - Lover
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