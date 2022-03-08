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Pera Palas'ta Gece Yarısı Peride gerçek mi? Pera Palas'ta Gece Yarısı Peride kimdir?

08.03.2022 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 Mart 2022'de Netflix'te seyircilerle buluşan ve kısa sürede büyük ses getiren dizi Pera Palas'ta Gece Yarısı'nda Peride karakterinin tarihte yaşayıp yaşamadığı merak konusu oldu. Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde Peride rolüne ünlü oyuncu Hazal Kaya hayat veriyor. İşte "Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi Peride gerçek mi?" sorusunun yanıtı...

Pera Palas'ta Gece Yarısı Peride gerçek mi? Pera Palas'ta Gece Yarısı Peride kimdir?

Başrollerinde Hazal Kaya, Tansu Biçer, Selahattin Paşalı gibi oyuncuların yer aldığı Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi "Midnight At The Pera Palace" isimli kitaptan uyarlanıyor. Dizide Peride ve Esra rolüne hayat veren Hazal Kaya'nın, 1919 dönemine gidişi ve o zamanın İstanbul'unu keşfetmesi işleniyor. Seyirciler tarafından beğeni toplayan dizide Peride karakterinin gerçekle var olup olmadığı sorgulanıyor.

PERİDE NE DEMEK?

Fasça kökenli olan Peride ismi uçmuş, solmuş ve soluk demektir.

PERA PALAS'TA GECE YARISI PERİDE GERÇEK Mİ?

Pera Palas'ta Gece yarısı dizisindeki Peride karakteri gerçek değil, kurmacadır.

PERA PALAS'TA GECE YARISI 2. SEZON ÇIKACAK MI?

  1. sezonun çekileceğine dair henüz açıklama yapılmadı. Ancak Halit karakterine hayat veren Selahattin Paşalı, Hazal Kaya ile bir iki sene daha görüşeceklerini ifade etmiş ve bu ifadeler, dizinin 2. sezonunun çekileceğine yorulmuştu.

Pera Palas'ta Gece Yarısı Peride gerçek mi? Pera Palas'ta Gece Yarısı Peride kimdir?

PERA PALAS'TA GECE YARISI KONUSU NEDİR?

2022 yılında Pera Palas Oteli hakkında yazı yazma görevini üstlenen gazeteci genç Esra, kendisini Mustafa Kemal Atatürk'e karşı düzenlenmekte olan siyasi komployu önlemeye çalışırken bulur. Geçmişe giden Peride, İstanbul'da kulüp sahibi Halit (Selahattin Paşalı) ile tanışır. Burada Esra, 1919 İstanbul'unun farklı olduğunu görür.

Tarihi dram türündeki Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi Charles King'in Midnight at the Pera Palace kitabından uyarlandı. Senarist Elif Usman tarafından kaleme alınan dizi Emre Şahin ve Nisan Dağ tarafından yönetildi. 1 sezonluk dizide 8 bölüm bulunuyor.

PERA PALAS'TA GECE YARISI OYUNCULARI KİMLER?

Hazal Kaya - Esra/Peride
Tansu Biçer - Ahmet
Selahattin Paşalı - Halit
Engin Hepileri - Reşat
Hakan Dinçkol - Mustafa Kemal Atatürk
Yasemin Szawlowski - Sonia
James Chalmers - George
Ahmet Varlı - Dimitri
Nergis Öztürk - Eleni
Osman Albayrak - Naim Efendi
Ergün Metin - Fahrettin
Clare Louise Frost - Agatha Christie
Jordan J Gallagher - Lover

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Hazal Kaya
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