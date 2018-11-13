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‘Pera Sanat Heykel Sergisi’ Trump Art Gallery’de

YAŞAM HABERLERİ  | 13.11.2018 17:26 | Son Güncelleme

ANTİK Yunan sanatının ikonik örneklerinin, modern dönem simgeleriyle bir araya geldiği heykel sergisi 30 Kasım’a kadar Trump Art Gallery’de (TAG) sanatseverlerle buluşacak.

‘Pera Sanat Heykel Sergisi’ Trump Art Gallery’de

İSTANBUL, (DHA) - ANTİK Yunan sanatının ikonik örneklerinin, modern dönem simgeleriyle bir araya geldiği heykel sergisi 30 Kasım’a kadar Trump Art Gallery’de (TAG) sanatseverlerle buluşacak.

Pera Sanat Heykel Sergisi, Antik Yunan Çağı heykel sanatının ikonik örneklerini, bugünün simgeleriyle bir araya getirerek geçmiş ile geleceği aynı formda buluşturuyor. Güzellik anlayışının çağlar boyunca uğradığı dönüşümün, heykel sanatı ile ifade edildiği sergide, klasik sanata mizah öğesinin katılması da dikkat çekiyor.

Antik dönemle modern dünyanın simgelerini bir arada kullandığı çarpıcı heykeller, 30 Kasım’a kadar Trump Alışveriş Merkezi B3 katında bulunan Trump Art Gallery’de sergilenecek.

‘Pera Sanat Heykel Sergisi’ Trump Art Gallery’de‘Pera Sanat Heykel Sergisi’ Trump Art Gallery’de‘Pera Sanat Heykel Sergisi’ Trump Art Gallery’de‘Pera Sanat Heykel Sergisi’ Trump Art Gallery’de

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