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Perakende devi Walmart’tan koronavirüs önlemleri: Bazı ürünlere sınırlama, bazı mağazalar kapatılıyor, 60 yaş üzerine özel alışveriş saatleri

DÜNYA HABERLERİ  | 19.03.2020 08:47 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük perakende satış markalarından biri olan Walmart, koronavirüs (Covid-19) pandemisine önlem olarak yeni kararlar aldığını açıkladı. Bebek bezi, ıslak mendil, süt, yumurta ve hijyen ürünleri gibi çok stok yapılan ürünlerde satış sınırlaması getirmeye hazırlanıyorlar.

ABD’nin en büyük süper market zinciri Walmart, koronavirüs pandemisine karşı yeni önlemler almaya hazırlanıyor. Markadan gelen açıklamaya göre, bugün itibaren bazı mağazalara yeni çalışma saatleri belirlenirken, 24 Mart ile 28 Nisan tarihleri arasında her Salı sadece 60 yaş üzeri müşterilerine hizmet verecekler.

LİSTEDE ÇOCUK BEZİ, SÜT VE YUMURTA VAR

Daha önce kağıt havlu, tuvalet kağıdı gibi ürünlere sınırlama getiren firma şimdi de çocuk bezi, maması, su, ıslak mendil, el dezenfektanı, temizlik ürünleri, süt ve yumurtanın da satışına sınırlama getirdiğini açıkladı.

ABD'nin Walmart Operasyon Sorumlusu Dacona Smith, "İnsanların bize her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğunun farkındayız ve en fazla sayıda müşterimize hizmet etmek için elimizden geleni yapmaya kararlıyız.” dedi.


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