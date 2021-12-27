Perakende Satışlarda Rekor

S&P 500 endeksi haftaya rekor yükselişle başladı. Rekor yükselişte perakende satışlar etkili oldu. Bu gelişme yılın son haftasında Omicron varyantından kaynaklanan uçuş iptallerinin neden olduğu endişeleri de gölgede bıraktı.

Perakende satışlar 1 Kasım ve 24 Aralık tarihleri arasındaki tatil ve alışveriş sezonunda yüzde 8,5 arttı. Mastercard firması e-ticarette patlama yaşandığını bildirdi.

S&P 500’ün perakende endeksi yüzde 0,5 yükseldi.

Merkezi New York’ta bulunan Spartan Sermaye ve Menkul Kıymetler şirketi baş piyasa ekonomisti Peter Cardillo ‘‘Varyanta ve seyahat aksaklıklarına rağmen perakende satışlar önemli şekilde yükseldi, bu da ekonominin yeni yıla iyi girdiğini gösteriyor’’ dedi.

Corona virüsüyle ilgili haberlerden etkilenen seyahatle bağlantılı hisselerde ise Noel tatilinin sonunda binlerce uçuşun iptal edilmesinin ardından Pazartesi günü 800 uçuşun daha iptal edilmesiyle düşüş yaşandı.

S&P 1500 havayolları endeksi yüzde 1,6 düştü. Yolcu gemisi işletmecileri Norwegian Cruise Line Holdings, Royal Caribbean ve Carnival yüzde 2,2 ile yüzde 3 oranında düşerek S&P 500 endeksindeki düşüşlere öncülük etti.

Cardillo, ‘‘Piyasada virüs kaygısı etkeni varlığını korusa da yükseliş devam edecek’’ dedi.

Geçen hafta Omicron varyantıyla ilgili cesaret verici haberlerin ardından, Pazartesi günkü yükseliş, Wall Street'in ana hisse senedi endekslerinin kazanç elde ettiği art arda dördüncü seansa işaret ediyor.

11 ana S&P 500 sektör endeksinden dokuzu, teknoloji lideri şirketlerin yüzde kazancıyla yükseldi.

Sabah saatlerinde Dow Jones Sanayi Endeksi 119,06 puan yani yüzde 0,33 yükselerek 36.069,62’ye ve S&P 500 24,64 puan yani yüzde 0,52 artışla 4.750,43’e çıktı.

Nasdaq Bileşik Endeksi 84,21 puan yani yüzde 0,54 artarak 15.737,59’a çıktı. Bunda yüzde 0,9 ile 2,3 arasında kazanç elde eden Tesla, Microsoft, Apple ve Meta Platform gibi teknoloji devlerinin etkisi büyük.

S&P 500 yılı yüzde 26,4’lük artışla kapatmaya hazırlanırken ABD’nin ana borsa endeksleri art arda üçüncü kez yıllık yüksek kazanç sağlayacak gibi görünüyor. Dow Jones yüzde 17,8 yükselirken, Nasdaq’ta yüzde 22,1'lik bir artış bekleniyor.

CFRA Araştırma Merkezi’nin verilerine göre Aralık ayının son beş işlem günü ve Ocak ayının ilk iki günü ABD için iyiye işaret etse de ileriye bakıldığında, yeni yıl öncesinde normalden daha dar olan işlem hacimleri piyasaları dalgalanmalara duyarlı hale getirebilir.

