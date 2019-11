Perakende sektörü ve e-ticaretin tüm paydaşları Futurecommerce360’ta buluştu

Türkiye e-ticaret pazarının öne çıkan büyük oyuncuları, sektörün geleceğine yön vermek üzere FutureCommerce360 Konferansı’nda bir araya geldi. Konferansta; e-ticaret yolculuğunda, trendler, yeni teknolojiler, yeni iş modelleri ele alındı.

Türkiye e-ticaret pazarının öne çıkan büyük oyuncuları, sektörün geleceğine yön vermek üzere Burcu Esmersoy’un moderatörlüğünde FutureCommerce360 Konferansı’nda bir araya geldi. Birbirinden etkili ve keyifli sunumlar ile Grand Pera İstanbul Emek Sahnesi’nde 400’ü aşkın kişinin katılımıyla gerçekleşen buluşmada; e-ticaret yolculuğunda, trendler, yeni teknolojiler, yeni iş modelleri ve başarılı uygulamalar konuşuldu.

Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cem Boyner, Eczacıbaşı Holding, Bilgi ve İletişim Sistemleri Grup Başkanı Levent Kızıltan ve uluslararası konuşmacıların yer aldığı konferansta perakende ve tüketici ürünleri sektörlerinin üst düzey karar vericileri ve e-ticaretin tüm paydaşları bir araya gelerek networking imkanı buldu.

Alkaş tarafından gerçekleştirilen FutureCommerce360 Konferansı’nda, internetin günlük hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmesiyle, tüketicilerin alışveriş tercihlerinin ve küresel boyutta ticaretin yapılış şeklinin değişmesinde çok etkili olduğuna değinen Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer; “Değişen müşteri istek ve memnuniyetleri önceliklerimiz arasında yer alıyor. Artık her yer alışveriş yeri. Burada önemli olan bu alışverişi hızlı, dinamik, eğlenceli ve kolay yapabilmek. E-ticaretin ve perakendenin bu büyümedeki payını TUBISAD raporunda da müthiş bir dönüşüm içinde olduğumuzu göreceksiniz. Öte yandan e-ticaretin getirdiği yenilikler ülkenin sınırlarını aşarak, uluslararası piyasada var olmak için de mükemmel bir araç sunuyor. Dünyada 2 milyar online alışverişçinin yüzde 20’si sınır ötesinden ve Türkiye perakende e-ticaret hacmi ise 5,5 milyar dolar” dedi.

Inveon, AliExpress, CevaLogistics, Fiba, Nebim, Related Digital, Nielsen,Grand Pera, MediaMarkt,Coca Cola İçecek, Fırın Sanatı, Vergnano, Nect ve X İletişim’insponsor olduğu FuturceCommerce360’a destek veren kuruluşlar arasında TAMPF,TÜBİSAD, ETİD, GPD, AYD, KMD ve TURYİD de yer aldı. Konferansta “Perakendenin Dönüşüm Yolculuğu?”, “Perakendenin Yeni Çağı: Geleceğin Ticareti için “Bir Amacın Var mı?”, “Ticaretin Geleceğini Şekillendirmek: En İyi Uygulamalar”, “Homo Sapiens 4.0”, “E-İhracat ve E-Ticarette Önümüzdeki 5 Yılı Nasıl Tasarlamalıyız?”, “Hedef: Mutlu Müşteri Bugünden Yarına Çözümler, Öneriler”, “Çok Kanaldan Omnichannel’a Yolculuk”, “Geçmişten Geleceğe Perakendede Teknoloji”, “Sınırları Aşan Ticaret” ve “Patron Gözüyle İşin Geleceği” başlıkları ile altın değerinde öneriler tüm yönleriyle masaya yatırıldı.

FutureCommerce360 Konferansı’yla ilgili değerlendirmelerde bulunan TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca: “E-ticaret, 2014-2018 arasında yakaladığı ortalama yüzde 33’lük büyüme hızı ile Türkiye’nin en dinamik sektörleri arasında yer aldı. Sektörün potansiyeli ise mevcut görünümden çok daha fazlasına işaret ediyor. E-ticaretin, perakende sektörünün müşteri deneyimi, pazarlama ve yapay zekâ gibi alanlarda sergileyeceği yenilikler üzerinde yükselerek ülkemizin dijital ekonomiye geçiş süreci ve küresel rekabet gücüne daha fazla katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.

“Perakende ve tüketici ürünleri sektörleri üst düzey karar vericilerinin, e-ticaretin tüm paydaşlarıyla bir araya geldiği FutureCommerce360 Konferansı’nda bir açılış konuşması gerçekleştiren Inveon Kurucusu ve CEO’su Yomi Kastro şu noktalara dikkat çekti: “Future Commerce; dönüşümleri başarmak için teknolojinin hedef değil norm olduğu ve asıl dönüşümlerin zihinsel devrimlerle yapıldığı bir dünya demek. Bugünden geleceğe evrilen yolda, en önemli tema olarak hiper kişiselleştirmeyi görüyoruz. Yazılımların ‘bu ürünü alanlara bunları da öner’ demesi artık standart oldu. Tüketicinin reklamla buluşma anından, satış sonrası desteğine kadar bütün ilişkinin gerçek zamanlı kişiselleştirilmiş olduğu bir geleceğe hazırlanıyoruz.”

Nielsen Türkiye Genel Müdürü Perakende Grup Başkan Yardımcısı Didem Şekerel Erdoğan yaptığı değerlendirmelerde, “Hızlı Tüketim Ürünleri pazarında önümüzdeki yılları etkileyecek üç trend olarak Ultra Kolaylık, Deneyim ve E-Ticaret’i görmekteyiz. Artan Kentleşme Oranı, artan mobil kullanım ve düşen ortalama hane büyüklükleri, yeni çağın alışverişçisini Ultra Kolay olana yönlendiriyor. Deneyim ise yükselen bir diğer trend. Özellikle Y ve Z kuşağı alışverişçiler Deneyim’e özel bir önem vermekte. Her geçen gün, birbirinden inovatif mağaza, ürün ve hizmet konseptleri hayatımıza giriyor. Gördüğümüz üçüncü trend ise E-ticaret. Türkiye’de e-ticaretin payı %5’e ulaşmış durumda; hızlı tüketim ürünleri satışları içinde payı ise %2’ye ulaşmış durumda ve önümüzdeki yıllarda ağırlığını arttırmasını beklemekteyiz” ifadelerini kullandı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise, “Yarına geç kalmamak, bilişim ve internet teknolojisinin imkansızı mümkün kılan kabiliyetlerine adapte olmak; yeni çözümler ve dönüştürücü fikirlere açık olmak aslında tam olarak zamanın ruhunu anlamak demektir. Şunu unutmamalıyız ki her çağa kendi rengini verenler, zamanın ruhunu en iyi anlayanlar olmuştur." diyerek konuşmasını "Future Commerce 360’ın bütün verim ve çıktılarının önümüzdeki süreçlerde değerli bir bilgi kaynağı olarak iş ve ticaret dünyamıza yol gösterici nitelikte olacağına şüphem yok. Sözlerime son verirken bu önemli organizasyona emeği geçen herkese en derin şükranlarımı sunuyorum" dedi.