“Perakendede 2020’ye umutla bakıyoruz”

İSTANBUL ,(DHA), (Kurumsal Haberler) - Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı ve Carrefoursa Yönetim Kurulu Üyesi Barış Oran, Dünya Mağazacılar Günü dolayısıyla perakende sektöründeki gelişmeleri değerlendirdi. Oran, “2020 yılında ekonomimiz adına çok daha olumlu bir seyir görmeyi bekliyoruz ve 2020’ye umutla bakıyoruz” dedi.
Dünya Mağazacılar Günü kapsamında perakende sektöründeki gelişmeleri değerlendiren Barış Oran, “Türkiye ekonomisinin 2019 yılı ikinci yarısı itibarıyla toparlanmaya başladı. Bu durumun perakende sektörü adına üçüncü çeyrekte açıklanan tüketici güven endeksi ve sektörel ciro endeksi ile gözlemleyebiliyoruz. Özellikle Efsane ve TeknoCuma gibi kampanyalarının da sonuçlara çok olumlu yansımaları oldu. Sektör, üçüncü çeyrekte yüzde 5’lik bir reel büyümeye ulaştı. Bu büyümeyi destekleyecek en önemli veri ise, metrekare başına düşen cirolardaki artış. Endeks, geçen seneye göre yüzde 15,9 artış gösterirken bu artışta bizim de faaliyet alanlarımızı olan gıda perakendesi yüzde 13,7 ve teknoloji de yüzde 35,5’lik bir artış sergiledi. Dolayısıyla tüm bu veriler ışığında 2020 yılında ekonomimiz adına çok daha olumlu bir seyir görmeyi bekliyoruz. Topluluğumuza baktığımızda ise, Carrefoursa’da dönüşüm programımızın sonuçlarını alıyoruz. Operasyonel sonuçlarımız iyileşti. Teknosa’da da benzer bir dönüşüm programını yıl ortasında başlattık ve yine olumlu çıktıları almaya başladık. Bu da, bizim geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor” ifadelerini kullandı.
BARIŞ ORAN: “PERAKENDEDE SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMEMİZİ DEVAM ETTİRECEĞİZ”
Oran, sektörde Carrefoursa ve Teknosa ile faaliyet göstererek tüketici hareketlerini yakından gözlemleyip nabzını tutma imkânı bulduklarının altını çizerek şunları dile getirdi:
“Sabancı Holding olarak hem perakende sektöründeki deneyimlerimizle hem de Carrefoursa ve Teknosa mağazalarındaki her bir çalışma arkadaşımızın özverili çabaları ile sürdürülebilir büyümemize devam edeceğimize inanıyoruz. Bu vesile ile perakende sektörünün emekçilerinin 12 Aralık Mağazacılar Günü’nü kutluyoruz.”
“2019’DA 30 MİLYON TL YATIRIM YAPTIK, ÜÇ ÇEYREKTE YÜZDE 13 BÜYÜDÜK”
2019 yılında Teknosa’nın çoklu kanalda deneyime, müşteri ilişkileri yönetimine ve veri analitiğine odaklandığının altını çizen Oran, şöyle konuştu:
“68 şehirde 200 mağaza ile Türkiye’nin en yaygın ve müşteriye fiziksel en yakın teknoloji market zinciriyiz. Tüketicinin ihtiyaçlarını iyi dinleyen, iyi analiz eden ve bu ihtiyaçlara uygun hızlı refleks veren bir yapıya sahibiz. İş yapış şekillerimizi, süreçlerimizi, risk ve fırsatları sürekli gözden geçiriyor ve hep ‘daha iyisini nasıl yaparız’ ona çalışıyoruz. En iyi müşteri deneyimini sunmak ve operasyonel mükemmellik için bu yıl dijitalleşme ve dönüşüme hız verdik. Bu kapsamda 30 milyon TL’nin üzerinde yatırıma imza attık. Mağazalarımız ve teknosa.com’da yılda 200 milyona yakın ziyaretçiyi ağırlıyoruz. Şu anda Teknosa olarak 16 milyon tekil müşteri verisine sahibiz. Yıl boyunca müşterilerimizin tüm kanallarda deneyimini iyileştirmeye, doğru ürün karmasını doğru lokasyonlarda sunmaya, tüketici trafiğini geliştirmeye, mağazaların verimliliğini artırmaya, stok ve gider optimizasyonuna odaklandık. Bu çerçevede, Ocak
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