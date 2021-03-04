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Perakendede 500 bin ton gıda çöpe gidiyor

04.03.2021 15:38 | Son Güncelleme:
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Almanya'da sadece perakendecilerin yılda 500 bin tonluk gıda maddesini çöpe attığı ortaya çıktı.

Yılda 12 milyon tonu bulan toplam gıda israfında başı ise özel haneler çekiyor.Almanya'da yapılan bir araştırma perakende sektöründe yılda 500 bin ton gıdanın çöpe atıldığını ortaya çıkardı. Johann Heinrich von Thünen Enstitüsü'nün yaptırdığı ve alanında ilk olma özelliği taşıyan araştırma 13 şirketle yakın işbirliği içinde yapıldı. Araştırmada süpermarket zincirleri, indirim marketleri ve hipermarketlerin yanı sıra kişisel bakım marketleri, fırın, kasap, haftalık pazarlar, benzin istasyonları ve internet alışveriş şirketleri gibi perakendeciler de mercek altına alındı.

Araştırmanın sonuçlarına göre süpermarket, indirimli marketler ve hipermarketlerde yılda 290 bin, diğer perakendecilerde 210 bin ton gıda maddesi çöpe atıldı.

Enstitünün proje yöneticisi Thomas Schmidt, 2015'te yapılan araştırmada sadece süpermarket, indirim marketleri ve hipermarketlerin incelendiğini belirterek yeni araştırmanın çok daha net veriler sağladığını kaydetti.

Fırın ve manavlar başı çekiyor

Gıda atıklarının ciroda en büyük kayba yol açtığı perakendecilik sektörü fırınlar oldu. Yüzde 6'lık kayba uğrayan fırınları yüzde 4,3 ile manavlar izledi. Daha uzun süre saklanabilen ürünlerin satıldığı dondurulmuş gıda, içecek ve kuru gıda sektörlerinde ise atıkların yol açtığı ciro kaybı oranı yüzde 0,3 olarak kaydedildi.

Araştırmada 500 bin ton çok yüksek bir miktar gibi görünmesine rağmen perakende sektörünün çöpe atılan gıdaların sadece yüzde 4'ünü oluşturduğuna işaret edildi.

Özel hanelerin payı

Araştırmaya göre çöpe giden gıda maddelerinde 2015 yılı verilerine göre en büyük payı, yüzde 52'lik oranla özel haneler oluşturuyor. Ancak miktarın ne kadarının gerçekten çöpe gittiği, ne kadarının bağışlandığı ya da hayvan yemi gibi başka şekillerde değerlendirildiğine dair veri bulunmuyor. Uzmanlar atık gıdaların yaklaşık yüzde 30'unun bağış olarak verildiğini tahmin ediyor.

Almanya'da hükümet, gıda maddelerinde israfı azaltmak amacıyla 2019 yılında bir eylem planı açıklamış ve yılda çöpe atılan 11 ila 13 milyon tonluk gıda miktarını 2030 yılına kadar yarı yarıya düşürme hedefini belirlemişti.

KNA/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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