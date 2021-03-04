Perakendede 500 bin ton gıda çöpe gidiyor

Yılda 12 milyon tonu bulan toplam gıda israfında başı ise özel haneler çekiyor.Almanya'da yapılan bir araştırma perakende sektöründe yılda 500 bin ton gıdanın çöpe atıldığını ortaya çıkardı. Johann Heinrich von Thünen Enstitüsü'nün yaptırdığı ve alanında ilk olma özelliği taşıyan araştırma 13 şirketle yakın işbirliği içinde yapıldı. Araştırmada süpermarket zincirleri, indirim marketleri ve hipermarketlerin yanı sıra kişisel bakım marketleri, fırın, kasap, haftalık pazarlar, benzin istasyonları ve internet alışveriş şirketleri gibi perakendeciler de mercek altına alındı.

Araştırmanın sonuçlarına göre süpermarket, indirimli marketler ve hipermarketlerde yılda 290 bin, diğer perakendecilerde 210 bin ton gıda maddesi çöpe atıldı.

Enstitünün proje yöneticisi Thomas Schmidt, 2015'te yapılan araştırmada sadece süpermarket, indirim marketleri ve hipermarketlerin incelendiğini belirterek yeni araştırmanın çok daha net veriler sağladığını kaydetti.

Fırın ve manavlar başı çekiyor

Gıda atıklarının ciroda en büyük kayba yol açtığı perakendecilik sektörü fırınlar oldu. Yüzde 6'lık kayba uğrayan fırınları yüzde 4,3 ile manavlar izledi. Daha uzun süre saklanabilen ürünlerin satıldığı dondurulmuş gıda, içecek ve kuru gıda sektörlerinde ise atıkların yol açtığı ciro kaybı oranı yüzde 0,3 olarak kaydedildi.