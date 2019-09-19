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Perakendede verimlilik çözümleri teknolojide aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 13:37 | Son Güncelleme

Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenecek “Perakende Teknolojileri Konferansı” öncesinde perakende sektörüne yön veren profesyoneller bir araya geldi.

Perakendede verimlilik çözümleri teknolojide aranıyor

Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenecek “Perakende Teknolojileri Konferansı” öncesinde perakende sektörüne yön veren profesyoneller bir araya geldi. Toplantıda konuşan Kategori Mağazacıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, “Bizim amacımız teknoloji üretenler ile perakendede teknolojiyi kullananları bir araya getirmek” dedi.
Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) tarafından 1 Ekim’de 6’ncısı düzenlenecek olan “Perakende Teknolojileri Konferansı” öncesinde perakende sektörüne yön veren profesyoneller Taksim’de bir otelde düzenlenen toplantıda bir araya geldi. KMD Yönetim Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, KMD Yönetim Kurulu Üyelerinin yanı sıra sektör temsilcileri katıldı. Toplantıda teknolojideki büyük dönüşümün sektöre etkilerinin konferansta detaylarıyla ele alınacağı belirtildi. Perakendenin tüm kategorilerinden profesyoneller ile bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmaların ve girişimcilerin katılacağı konferansta önemli bir network ortamı oluşturulduğu aktarıldı. Maliyetlerin kontrolünde ve verimlilik artışında büyük katkı sağlayan teknolojik çözümlerin, perakende özelindeki örnekleriyle Perakende Teknolojileri Konferansı’nda ele alınacağı, bu nedenle tüm sektörün etkinliği yakından takip etmesinin önem taşıdığı belirtildi.

“Amacımız teknoloji üretenler ile perakendede teknoloji kullananları bir araya getirmek”
Toplantıda konuşma yapan Kategori Mağazacıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, “Burada teknoloji üretenler ile perakendede teknolojiyi kullananları bir araya getirmek, bizim amacımız. Çünkü burada biz sadece teknoloji üretenleri, ürettikleri teknolojiyi tek başlarına göstermelerinde değil onu kullananla birlikte göstermelerini sağlıyoruz. Böylelikle referansı içerisinde çözümler vermiş oluyoruz. Buradan da gerek lojistikten, gerek ürün yönetimine, gerek müşteri takibine perakendenin dokunduğu her türlü konudaki ilgili teknolojiyi de burada sunmuş oluyoruz. Çözüm oturumları dediğimiz kısım konferansımızı farklılaştıran en önemli konulardan bir tanesi. Az önce de bahsettiğim gibi teknoloji sahibi ile o teknolojiyi kullanan bir araya geliyor ve ne olduğunu, ne fayda ürettiğini anlatıyor. Perakende teknolojileri ödülleri veriyoruz. Buradaki amacımız perakende konusunda teknoloji üreten şirketleri bir şekilde ortaya çıkartmak, onları ödüllendirmek ve buraya getirerek de daha geniş kitlelere ulaşmalarını sağlamak. Çok sayıda başvuru aldık. Jürimiz değerlendirmeleri yapacak, finale kalanlar da konferansımızda projelerini anlatacaklar” diye konuştu.

“Start-up’ları desteklemek bizlerin ana görevlerinden bir tanesi olmalı”
Start-up’lara yer verdiklerini ifade ederek konuşmasını sürdüren Gökyıldırım, “Burada start-up’ları desteklemek bizlerin ana görevlerinden bir tanesi olmalı. Çünkü adı üzerinde o sart-up’lar kurmakta oldukları işleri yeşertecekleri bir ortam bulamazlarsa bunun bir işe dönüşmesi mümkün değil. Biz de perakende sektöründe onlara destek olmaya çalışıyoruz. Ana konusu perakende olan start-up’ları da buraya getirerek onları perakendecilerle buluşturuyoruz. E-spor yine bu sene yeni kattığımız kategorilerden bir tanesi. O da bildiğiniz gibi çok hızlı büyüyen sektörlerden bir tanesi oldu. Bilgisayar üzerinden oyun oynanması ve bunların hakikaten dünya çapında turnuvalara dönüşmesi. Neticesinde alt alta yazdığımızda sabahın erken saatlerinde başlayıp akşama kadar devam eden çok yoğun bir teknoloji maratonunun içerisinde olacağız” ifadelerini kullandı.

Perakendede verimlilik çözümleri teknolojide aranıyor

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