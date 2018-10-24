PERCO'nun ismi değişti, logosuna hilal eklendi

GAZİANTEP (AA) - Mülteciler, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Avrupa Kızılhaçları İşbirliği Platformunun (PERCO) adı ve logosu Türk Kızılayının önerisiyle Mülteciler, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Avrupa Kızılhaçları ve Kızılayları İşbirliği Platformu olarak değiştirildi, logosuna ise hilal eklendi.

PERCO'nun göç konusunu ele almak üzere düzenlediği yıllık değerlendirme toplantısının ikincisi Gaziantep'teki bir otelde gerçekleştirildi.

Türk Kızılayı Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük, toplantıda platformun adının ve logosunun değiştirilmesini önerdi. Öneri, platform üyelerinin oylarıyla kabul edilince PERCO'nun adı "Mülteciler, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Avrupa Kızılhaçları ve Kızılayları İşbirliği Platformu" olarak güncellendi ve logosuna hilal eklendi.

Alper Küçük, toplantıda yaptığı konuşmada, Gaziantep'in Suriye krizi çıktığından beri Birleşmiş Milletler'in (BM) yanı sıra ulusal ve uluslararası derneklere ev sahipliği yaptığını söyledi.

Öte yandan Gaziantep'in uluslararası operasyonların yönetildiği ve yürütüldüğü bir konuma sahip olduğunu dile getiren Küçük, şöyle konuştu: