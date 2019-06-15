İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "CHP'nin görünürde İYİ Parti ve HDP ile ittifakı var. Bir de perde arkasında ittifakları var. Bu ittifakın sahipleri bunları bir şekilde açıkça söylüyorlar." dedi.

Kurtulmuş, Bağcılar Meydanı'nda düzenlenen "7 Bölge 7 Renk Kültür ve Sanat Festivali Kayserililer Buluşması"na katıldı.

Burada konuşan Kurtulmuş, "31 Mart seçimlerinde, ne dümenler olduğunu hep beraber gördük. O seçimlerden sonra cümle alem bir araya gelerek niçin oyların yeniden sayıldığını eleştirdi. Ancak şunu anlatmamız lazım, demokrasi sadece sandıklara oy vermek değildir. Eğer bir şaibe varsa bunların üzerine gidilmesi de demokrasinin bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

Seçimin usulüne uygun bir şekilde yenilendiğini söyleyen Kurtulmuş, "Seçimlerde nasıl oyların bir şekilde değiştirildiğini en iyi CHP bilir. Sevgili gençler, dedelerinize, ninelerinize sorun. 1946 seçiminde Kayseri'de ne oldu bir anlatsınlar. Milletin verdiği oylarla Demokrat Parti'nin rahmetli Menderes'in hanesindeki oylar, açık oy, gizli tasnifle jandarma marifetiyle gidildi, kapalı kapılar ardında sayıldı ve Cumhuriyet Halk Fırkası sandıktan çıktı." diye konuştu.