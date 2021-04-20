Perez: Roma ve Napoli Avrupa Süper Ligi'ne katılabilir

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Avrupa Süper Ligi'ne karşı gösterilen tepkiler sonrası açıklamalarda bulundu. Perez ayrıca, turnuvaya katılabilecek 2 takımın ismini de açıkladı.

İspanya'da yayınan Chiringuito de Jugones programına katılan Perez, "Hayatta kalmanın tek yolu, televizyon pazarından gelebilecek yeni gelir elde etmektir. Şu anki Şampiyonlar Ligi çekici değil, sadece Mart ayında çekici hale geliyor, insanlar mütevazı takımlara karşı maç görmek istemiyor. Büyük kulüplerin oynamasını görmek isteyen 4 milyar potansiyel taraftar var. Bu büyük kulüpler başarılı olur ve para kazanırsa, kazandıklarını mütevazı kulüplerle paylaşabilirler, çünkü biz değerler ve dayanışma açısından düşünüyoruz" dedi.

