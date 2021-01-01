Performans hava filtresi otomobilin gücünü arttırmak için ucuz yollu bir Bu işlem aracın tipine göre değişim gösterir. Kolayca 5 dakika içerisinde değiştirip araca olan faydasını görebilirsiniz. Fiyatlar konusunda da ucuz yollu versiyonları vardır. 40-50 TL civarından başlayıp 1000 TL fiyat seviyesini geçen versiyonları da vardır. Oldukça basit olan bu işlem, her zaman olduğu gibi ülkemizde bilinçsizce uygulanabilmekte. Dışardan duyma bilgiler ile insanlar araçlarına yanlış uygulamalar yapmaktadır. Yapılan bu işlemeler hem hiçbir işe yaramazken hem de kötü sonuçlarla karşılaşan durumlar ortaya çıkmaktadır. Tüm uygulamalarda olduğu gibi burada da işi bilinçli bir şekilde yapmalıyız. Bilinçsiz yapılan performans hava filtreleri kullanıcıları zor durumlara itebiliyor. Düzgün yapılmayan işlemler ile istediğimiz performansı otomobilimizden alamayız. Performans hava filtresi nedir? Performans hava filtreleri ne işe yarar, nasıl temizlenir? STANDART HAVA FİLTRESİ NE İŞE YARAR? Performans hava filtresinin ne işe yaradığına geçmeden önce, arabalarımızdaki standart hava filtrelerinin ne işe yaradığını size özetlemek gerek. Standart hava filtreleri, dışarıdan emilen havanın temizlenerek yanma odasına sorunsuz bir şekilde ulaşmasında süzgeç görevi gören bir parçadır. Motorun içine emilecek havanın içerisinde arabaya zarar verebilecek, yanma verimini düşürebilecek partiküller olabilir. İşte bu partikülleri süzmek için filtre sistemine ihtiyacımız olmaktadır. Hava nın olmadığı durumlarda yanma gerçekleşmez. Havanın içeriğinde %78 nitrojen ve %20 oksijen yer alır. Diğer alanda olan %2’lik kısmında diğer gazlar yer alır. İçinde bazı partiküllerde yer alan hava bu halde otomobile giriş yapamaz. Otomobil emiş yaptığı durumda dışardaki havada ne var ne yok çeker. Bunların bazıları gözle görünebilir parçalar olsa da, bazıları da gözle görünemeyecek kadar küçüktürler. Hatta bu parçalar hız durumlarına göre içerideki parçalara zarar bile verebilir. Eğer ki bu halde yanma odasına girerlerse motor için büyük sıkıntı yaratabilir. Diğer yandan otomobilimizde turbo yer alıyorsa, hava içindeki parçalar turbo pallerine ciddi zararlar verebilir. Belki kısa sürede sorun teşkil etmez ama uzun süreli durumlarda motora ve turboya büyük zararlar verebilir. Durum ne olursa olsun hava içindeki parçalar motor için zararlıdır. Hava filtresi, içinden tüm havayı geçirir ancak, hava içinde olan zararlı parça ve benzeri tüm detayları içinde tutar. Hava filtresi sayesinde motorunuzun ömrünün uzaması ve daha performanslı sürüşler sağlanabilir.

PERFORMANS HAVA FİLTRESİ NEDİR? Standart hava filtreleri hava içindeki bir çok partikülü başarılı bir şekilde emer. Üreticiler daha iyi bir süzme işlemi için daha sıkı filtreler imal eder. Bu filtreler çok hızlı süzme işlemi yapamadığı için bazı durumlarda aracın ihtiyacı olan havayı otomobile veremezler. Sıkı hava filtreleri iyi şekilde partikülleri süzer ama hava akışını da azaltır. Bunu basit bir örnek ile anlatırsak; burnumuzdan hava almaya çalışalım. İki delikte açıkken oldukça hızlı ve sorunsuz hava akışı sağlanır. Burun deliklerinden birini kapattığımızda işlem daha da zorlaşır. Hava akışı azalır. PERFORMANS HAVA FİLTRELERİ HANGİ AMAÇ İLE KULLANILIR? Standart amacı motorun daha hızlı ve dolu dolu hava almasını sağlar. Böylece motor daha fazla hava emişi yapabilir. Daha iyi emiş yaparken bütün partikülleri motor içine almaz. Standart hava filtrelerinde genele malzeme kağıttır. Kağıttan hemen hemen hiçbir partikül geçmez. Performans hava filtrelerinde ise gözeneklerin daha geniş olması için iplikler kullanılır. İpliklerin daha iyi süze bilmesi için de pamuk ipliğinden yapılırlar. Performans hava filtreleri, daha geniş hava deliklerine sahipken bir de yağlanır. Bu sayede hava geçişi sırasında havanın içindeki partiküller bu yağa yapışır kalır. Ancak her koşulda, kağıt hava filtresi performans hava filtresinden daha iyi bir süzme sağlar.

Performans hava filtrelerinin yüzey alanı daha geniştir. Bu tarz hava filtrelerinin yüzeyi geniş olduğu için emiş daha fazladır. Bu avantajlardan sonra performanslı hava filtreleri yaklaşık %35-40 oranında daha fazla hava emişi sağlar. Bu durum araca güç artışı da sağlar. PERFORMANS HAVA FİLTRESİ İLE GÜÇ NE KADAR ARTAR? Hava akışı fazla olduğunda güçte artar. Ancak en iyi hava akışı ve güç üst devirlerde sağlanır. Alt devirler yine standart olarak güçlü değildir. Hatta bazı durumlarda güç kaybı da yaşanır. Nedeni ise alt devirlerde hava yakıt karışımına eklenen hava miktarındandır. Bu durumda otomobilde fakir karışım ortaya çıkar. Fakir karışımda yakıt miktarı az hava miktarı fazla olur. Ek olarak bu durum aracın az yakmasına yardımcı olur. Yüksek devir çevirdiğinde araç yakıt akışı çok iyi olduğu için daha fazla hava sayesinde yanma verimli olacaktır. Bu durumda otomobilin gücü yüzde dört oranında artış gösterir. Ancak gücün artması hava filtresinin şekline göre değişim gösterir. Yüksek devirlerde elde edilen güç aracın yakıt tüketimini arttırabilir. Eğer ki yüksek devirlerde aracı kullanmazsanız aracın tüketiminde düşüş yaşanır.

Performans hava filtrelerinde emilen hava miktarı daha fazla ve hızlı olduğu için aracınızın sesinde de belli bir miktarda artış yaşanır. Ancak genelde performans odaklı araç isteyenler bu ses artışından rahatsız olmazlar. Ek olarak pekte bu konuyu umursamazlar. Ancak bu sesi çok sevenlerde yok değil. Sırf bu sesi yakalamak için gaza daha fazla basan ve daha büyük hava filtresi alan kullanıcılarda vardır. Burada unutulan diğer durum da, aracın sesinin artmasının yanında yakıt tüketimi de artar.

PERFORMANS HAVA FİLTRESİ KAÇ TİPTİR? Standart üreticiler hava filtrelerini plastik kutu içerisinde sunuyorlardı. Aslında bu durum birada susturucu amaçlı olmaktadır. Hava emiş sırasında ortaya çıkan ses bu plastik kutu sayesinde bir nebzede olsa susturulur. Gelelim Performans hava filtresinin kaç tip olduğuna. AÇIK HAVA FİLTRESİ Adından da anlaşılacağı gibi, hava filtresinin kutu içinde olmayan versiyonudur. Sesten rahatsız olmayanların hava filtresi kapağını iptal ederek ve filtreyi kutu dışına alarak emişin sağlandığı sistemlerdir. Emme yüzey alanı artan sistem sayesinde hava emiş miktarı da artar ve yaklaşık olarak %4 güç oranında güç artışı sağlanır. Hava emiş sırasında plastik bir kutu olmadığı için aracın sesi bir hayli yüksek çıkar. Emişi sesi sevenler için bu tip filtreler birebirdir. Bu durum daha çok performans tutkunlarının tercih ettiği bir yöntemdir. AÇIK HAVA FİLTRESİNİN AVANTAJLARI • Daha çabuk sökülüp takılırlar

• Temizlemesi daha kolay

• Büyük boyutlu hava filtreleri kolayca entegre edilir AÇIK HAVA FİLTRESİNİN DEZAVANTAJLARI • Çabuk kirlenir

• Çok fazla ses çıkarır

• Görsel olarak kötü görünür