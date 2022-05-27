Performansı ile amiral gemilerini kıskandıran Oppo A15S özellikleri ve incelemesi

Tam bir fiyat performans canavarı olarak beğeni kazanan Oppo A15S akıllı telefonu, hem günlük kullanım hem oyun oynamak için tercih ediliyor. Güçlü bileşenleri sayesinde hızlı bir şekilde kullanılabilen model, kullanıcılara pratiklik ve eğlence sunuyor. Oppo A15S, yapay zekâ destekli kamerasıyla öne çıkarak kaliteli fotoğraflar çekilmesine de yardımcı oluyor. Ayrıca güçlü bataryası sayesinde şarjın çabucak bitmesi gibi bir problem de yaşatmıyor. Hazırsanız Oppo A15S incelemesi yapalım ve bilinmeyen özelliklerini birlikte keşfedelim!

Oppo A15S Akıllı Telefon

Oppo A15S'nin teknik özellikleri

Oppo A15S, 6,52 inç genişliğinde HD Plus IPS ekrana sahip. Ön kamerasında yer alan damla çentik sayesinde cihaz, kullanıcılara geniş panelli, şık tasarımlı ve kaliteli bir ekran deneyimi sunuyor. 8 çekirdekli işlemcisi ve 4 GB RAM kapasitesiyle son derece hızlı ve etkili bir kullanım sunan model, donma ve kasma gibi sorunlar yaşatmıyor. Üstelik verimli donanımı sayesinde fazla güç gerektiren uygulamaları bile çalıştırabiliyor. Oppo A15S bilinmeyen özellikleri arasında dokunma duyarlılığını geliştiren Hyper Boost 2,1 teknolojisi bulunuyor. Dahası özellik sayesinde oyunlarda çok daha üstün bir performans yakalanabiliyor. Ayrıca parmak izi okuyucusu ve yüz tanıma kilidi de Oppo A15S özellikleri arasında yer alıyor. Böylece ürün, güvenli bir şekilde kullanılabiliyor. Ön tarafında 8 MP kamera çözünürlüğü bulunan modelin, arka tarafında 13 MP üçlü kamera sistemi yer alıyor. Oppo A15S kamera özellikleri, "Yapay Zekâ Güzelleştirme" modu sayesinde pek çok telefona kıyasla fark yaratıyor. Yapay zekâ ayrıcalığı taşıyan ön kamerası, çeşitli güzelleştirme efektlerinin pratik bir şekilde uygulanmasını; arka kamerası ise makro lensler yardımıyla ayrıntıları yakalayarak birbirinden net ve kaliteli fotoğraflar çekilmesini sağlıyor. 4230 mAh pil gücüyle öne çıkan model, tam dolu şarjla HD videoları 16 saat boyunca aralıksız oynatabiliyor.

Oppo A15S'nin avantaj ve dezavantajları

Oppo A15S hem ön hem arka kamerasında yapay zekâ desteği sunarak önemli bir avantaj sağlıyor.

Oppo A15S akıllı telefonun önemli bir özelliği de artırılabilen hafızaya sahip olması. Modelin depolama kapasitesi, hafıza kartı aracılığıyla 256 GB'a kadar yükseltilebiliyor.

Cihazın kamera özellikleri genel olarak avantaj sağlasa da fotoğrafçılıkla profesyonel seviyede uğraşanlar için dezavantaj oluşturuyor.

Ürünün 6.5 inç genişliğindeki ekranı, büyük ekrandan hoşlanmayanlar için dezavantaj oluşturuyor.

Oppo A15S'in 4230 mAh kapasisteli pil gücü, markanın diğer modellerine kıyasla zayıf kalıyor.

Oppo A15S'yi kullananların yorumları

Oppo A15S kullanıcı yorumları arasında ürünün performanslı yapısından sıklıkla söz edilmiş. Günlük kullanımda birçok uygulamayı donma ve kasma yapmadan çalıştıran model, kullanıcılara pratik bir kullanım imkânı sunmuş. Oppo A15S kullananlar, ürünün tasarımını şık ve zarif bulmuş. Ayrıca ince yapısı sayesinde cepte rahat taşınabiliyormuş. Ürünün 6.5 inç kapasiteli geniş ekranı da kullanıcıları genel olarak memnun etmiş. Sadece bazıları, telefon çok büyük olduğu için tek elde kullanmakta zorlandığını belirtmiş. Modelin ekran kalitesini eleştirenler de olmuş. Bazı kullanıcılar, ekran renklerinin soluk ve cansız olduğunu dile getirmiş. Dahası cihazın sesinin yeterli olmadığını söylemişler. Özellikle telefondan film izlemeyi ve oyun oynamayı sevenler, cihazın sesinin düşük olmasını eleştirmiş. Ürünün pil gücü birçok kişiyi de memnun etmiş. Telefonu mesajlaşmak, çağrı görüşmeleri ve sosyal medya için tercih edenler, 2 gün boyunca ürünü şarj etmeden kullanabildiklerini söylemiş. Ürünün 64 GB depolama kapasitesi ise biraz düşük bulunmuş. Oppo A15S kullananların en çok değindiği konu, ürünün fiyat ve performans konusunda fark yaratması olmuş. Kullanıcılar, yüksek hız performansı ve uzun pil süresi sunan telefonu uygun fiyata aldıkları için memnun olduklarını belirtmiş.

Oppo A15S'ye alternatif ürünler

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