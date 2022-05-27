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  4. Performansı ile amiral gemilerini kıskandıran Oppo A15S özellikleri ve incelemesi

Performansı ile amiral gemilerini kıskandıran Oppo A15S özellikleri ve incelemesi

25.05.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akıllı telefonlar, çağrı görüşmeleri ve mesajlaşmanın yanı sıra çeşitli uygulamaları kullanmak ve internete en pratik şekilde bağlanmak için de tercih ediliyor. Bu nedenle telefonlar, günümüzde olmazsa olmaz ürünler arasında yer alıyor. En iyi akıllı telefon modelleri arasında bulunan Oppo A15S, estetik tasarımıyla birçok kişinin ilgisini cezbediyor. Gelin; kamera özellikleri, pil gücü ve oyun performansı öne çıkan Oppo A15S 64 GB incelemesi yapalım ve alternatifi olan ürünlere göz atalım!

Performansı ile amiral gemilerini kıskandıran Oppo A15S özellikleri ve incelemesi

Tam bir fiyat performans canavarı olarak beğeni kazanan Oppo A15S akıllı telefonu, hem günlük kullanım hem oyun oynamak için tercih ediliyor. Güçlü bileşenleri sayesinde hızlı bir şekilde kullanılabilen model, kullanıcılara pratiklik ve eğlence sunuyor. Oppo A15S, yapay zekâ destekli kamerasıyla öne çıkarak kaliteli fotoğraflar çekilmesine de yardımcı oluyor. Ayrıca güçlü bataryası sayesinde şarjın çabucak bitmesi gibi bir problem de yaşatmıyor. Hazırsanız Oppo A15S incelemesi yapalım ve bilinmeyen özelliklerini birlikte keşfedelim!

Oppo A15S Akıllı Telefon

Performansı ile amiral gemilerini kıskandıran Oppo A15S özellikleri ve incelemesi

Oppo A15S'nin teknik özellikleri

Oppo A15S, 6,52 inç genişliğinde HD Plus IPS ekrana sahip. Ön kamerasında yer alan damla çentik sayesinde cihaz, kullanıcılara geniş panelli, şık tasarımlı ve kaliteli bir ekran deneyimi sunuyor. 8 çekirdekli işlemcisi ve 4 GB RAM kapasitesiyle son derece hızlı ve etkili bir kullanım sunan model, donma ve kasma gibi sorunlar yaşatmıyor. Üstelik verimli donanımı sayesinde fazla güç gerektiren uygulamaları bile çalıştırabiliyor. Oppo A15S bilinmeyen özellikleri arasında dokunma duyarlılığını geliştiren Hyper Boost 2,1 teknolojisi bulunuyor. Dahası özellik sayesinde oyunlarda çok daha üstün bir performans yakalanabiliyor. Ayrıca parmak izi okuyucusu ve yüz tanıma kilidi de Oppo A15S özellikleri arasında yer alıyor. Böylece ürün, güvenli bir şekilde kullanılabiliyor. Ön tarafında 8 MP kamera çözünürlüğü bulunan modelin, arka tarafında 13 MP üçlü kamera sistemi yer alıyor. Oppo A15S kamera özellikleri, "Yapay Zekâ Güzelleştirme" modu sayesinde pek çok telefona kıyasla fark yaratıyor. Yapay zekâ ayrıcalığı taşıyan ön kamerası, çeşitli güzelleştirme efektlerinin pratik bir şekilde uygulanmasını; arka kamerası ise makro lensler yardımıyla ayrıntıları yakalayarak birbirinden net ve kaliteli fotoğraflar çekilmesini sağlıyor. 4230 mAh pil gücüyle öne çıkan model, tam dolu şarjla HD videoları 16 saat boyunca aralıksız oynatabiliyor.

Oppo A15S'nin avantaj ve dezavantajları

  • Oppo A15S hem ön hem arka kamerasında yapay zekâ desteği sunarak önemli bir avantaj sağlıyor.

  • Oppo A15S akıllı telefonun önemli bir özelliği de artırılabilen hafızaya sahip olması. Modelin depolama kapasitesi, hafıza kartı aracılığıyla 256 GB'a kadar yükseltilebiliyor.

  • Cihazın kamera özellikleri genel olarak avantaj sağlasa da fotoğrafçılıkla profesyonel seviyede uğraşanlar için dezavantaj oluşturuyor.

  • Ürünün 6.5 inç genişliğindeki ekranı, büyük ekrandan hoşlanmayanlar için dezavantaj oluşturuyor.

  • Oppo A15S'in 4230 mAh kapasisteli pil gücü, markanın diğer modellerine kıyasla zayıf kalıyor.

Oppo A15S'yi kullananların yorumları

Oppo A15S kullanıcı yorumları arasında ürünün performanslı yapısından sıklıkla söz edilmiş. Günlük kullanımda birçok uygulamayı donma ve kasma yapmadan çalıştıran model, kullanıcılara pratik bir kullanım imkânı sunmuş. Oppo A15S kullananlar, ürünün tasarımını şık ve zarif bulmuş. Ayrıca ince yapısı sayesinde cepte rahat taşınabiliyormuş. Ürünün 6.5 inç kapasiteli geniş ekranı da kullanıcıları genel olarak memnun etmiş. Sadece bazıları, telefon çok büyük olduğu için tek elde kullanmakta zorlandığını belirtmiş. Modelin ekran kalitesini eleştirenler de olmuş. Bazı kullanıcılar, ekran renklerinin soluk ve cansız olduğunu dile getirmiş. Dahası cihazın sesinin yeterli olmadığını söylemişler. Özellikle telefondan film izlemeyi ve oyun oynamayı sevenler, cihazın sesinin düşük olmasını eleştirmiş. Ürünün pil gücü birçok kişiyi de memnun etmiş. Telefonu mesajlaşmak, çağrı görüşmeleri ve sosyal medya için tercih edenler, 2 gün boyunca ürünü şarj etmeden kullanabildiklerini söylemiş. Ürünün 64 GB depolama kapasitesi ise biraz düşük bulunmuş. Oppo A15S kullananların en çok değindiği konu, ürünün fiyat ve performans konusunda fark yaratması olmuş. Kullanıcılar, yüksek hız performansı ve uzun pil süresi sunan telefonu uygun fiyata aldıkları için memnun olduklarını belirtmiş.

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Oppo A15S'ye alternatif ürünler

1. Xiaomi Redmi Note 11 Pro Akıllı Cep Telefonu

Performansı ile amiral gemilerini kıskandıran Oppo A15S özellikleri ve incelemesi

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En iyi Android telefon modelleri arasında bulunan Xiaomi Redmi Note 11 Pro Akıllı Cep Telefonu, sunduğu başarılı özellikler ve hızlı kullanımıyla kullanıcılarını memnun ediyor. 120 Hz yenileme hızı sunan cihaz, Full HD Plus AMOLED ekranı sayesinde kaliteli bir görsellik ortaya koyuyor. Böylece film izlerken veya oyun oynarken keyifli anlar yaşatıyor. Ürünün en önemli özelliği hızlı şarj desteği sunması.

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2. Apple iPhone 11 64 GB

Performansı ile amiral gemilerini kıskandıran Oppo A15S özellikleri ve incelemesi

En kaliteli cep telefonlarından Apple iPhone 11 64 GB, kullanıcıların ihtiyaç duyacağı birçok özelliğe sahip. 4K video kaydı, geniş açılı kamera, gece ve portre modlarıyla öne çıkan model, fotoğraf çekiminde kaliteyi zirveye taşıyor. 6,1 inç Liquid Retina HD LCD ekranı sayesinde geniş ve derin bir görsellik sunuyor. Ayrıca hızlı şarj ve suya dayanıklılık gibi özellikleriyle kullanıcılarını memnun ediyor.

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3. Samsung Galaxy M52 128 GB

Performansı ile amiral gemilerini kıskandıran Oppo A15S özellikleri ve incelemesi

Geniş depolama alanına sahip bir akıllı cep telefonu tavsiyesi istiyorsanız Samsung Galaxy M52 128 GB modelini önerebiliriz. 8 GB RAM ve 8 çekirdekli güçlü bir işlemci kullanan telefon, aynı anda birçok uygulamayı performanslı bir şekilde çalıştırarak verimli bir kullanım sağlıyor. 5000 mAh batarya ve 25 W hızlı şarj özelliğiyle kullanıcılarını şarj derdiyle uğraşmaktan kurtarıyor.

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4. GENERAL MOBILE GM21 Akıllı Telefon

Performansı ile amiral gemilerini kıskandıran Oppo A15S özellikleri ve incelemesi

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Sade ve şık tasarımıyla görenlerin beğenisini kazanan GENERAL MOBILE GM21 Akıllı Telefon, bütçe dostu fiyatı ve üstün kalitesiyle en çok tercih edilen ürünler arasında yer alıyor. 32 GB depolama alanı sunan modelin hafıza kapasitesi, istendiği takdirde 256 GB'a kadar yükseltilebiliyor. 5000 mAh pil gücüyle kullanıcılarına gün boyu kullanım imkânı tanıyor. Yüz tanıma özelliği ve parmak izi okuyucusu sayesinde güvenli bir kullanım sunuyor.

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5. Huawei P Smart S Duos 128 GB Cep Telefonu

Performansı ile amiral gemilerini kıskandıran Oppo A15S özellikleri ve incelemesi

Huawei P Smart S Duos 128 GB Cep Telefonu, sadelikten hoşlananlar için ideal bir tasarım sunuyor. Görünümünün yanı sıra özellikleriyle de öne çıkan model, 6,3 inç Full HD Plus ekranı sayesinde kullanıcılara hem konforlu hem kaliteli bir kullanım avantajı sağlıyor. Yapay zekâ destekli üçlü kamera sistemi de 48 MP. Bu sayede birbirinden kaliteli ve muhteşem fotoğraflar çekebilirsiniz.

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6. Realme C25s 128 GB Water Blue Cep Telefonu

Performansı ile amiral gemilerini kıskandıran Oppo A15S özellikleri ve incelemesi

En yüksek batarya kapasitesine sahip cep telefonları arasında yer alan Realme C25s 128 GB Water Blue Cep Telefonu, 6000 mAh özellikli piliyle çok uzun bir kullanım süresi sunuyor. Bu sayede ürün, hem gün boyu kullanılabiliyor hem kesintisiz bir şekilde oyun oynanmasını sağlıyor. Ayrıca model, 6,5 inç genişliğinde bir ekrana sahip. 128 GB depolama alanıyla da kullanıcılarını sevindiriyor.

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7. Casper Via G5 64 GB

Performansı ile amiral gemilerini kıskandıran Oppo A15S özellikleri ve incelemesi

En iyi kameralı cep telefonu modelleri arasında öne çıkan Casper Via G5 64 GB, 114 derece geniş açılı kamerası sayesinde birbirinden görkemli sahnelerin kaydedilmesini sağlıyor. Kamera kısmında yapay zekâ desteği sunan model, fotoğrafçılık alanında da fark yaratıyor. 5000 mAh bataryaya sahip model, 12 saat boyunca video oynatabiliyor. Ürün, 6,5 inç damla çentikli HD Plus ekrana sahip.

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