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Perge Antik Kenti yakınında orman yangını (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 16:29 | Son Güncelleme

  Antalya'nın Aksu ilçesinde, Perge Antik Kenti yakınlarındaki ormanlıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde, Perge Antik Kenti yakınlarındaki ormanlıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlerin söndürülmesi için karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Aksu'da, Perge Antik Kenti'nin bulunduğu bölgedeki ormanlıkta, saat 14.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri görenlerin ihbarıyla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Bölgeye 60 orman işçisi; 4 helikopter, 12 arazöz ve 2 yangın söndürme helikopteriyle sevk edildi. Alevlere, Perge Antik Kenti ile yerleşim yerlerine sıçramaması için karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Görüntü Dökümü
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- Yangından görüntü

Haber-Kamera: Aslı DURAN-/ANTALYA, (DHA) -

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