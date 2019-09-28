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Perge Antik Kenti'nde 52 sütun ayağa kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 16:45 | Son Güncelleme

ANTALYA Valiliği ve Antalya Tanıtım Vakfı'nın (ATAV) Perge Antik Kenti'nin ayağa kaldırılması için başlattığı 'Bir Sütun da Sen Dik' kampanyası kapsamında toplam 52 sütun ayağa kaldırılarak yerlerine dikildi.

Perge Antik Kenti'nde 52 sütun ayağa kaldırıldı

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Valiliği ve Antalya Tanıtım Vakfı'nın (ATAV) Perge Antik Kenti'nin ayağa kaldırılması için başlattığı 'Bir Sütun da Sen Dik' kampanyası kapsamında toplam 52 sütun ayağa kaldırılarak yerlerine dikildi.
Antalya Valiliği'nin geçen yıl Antalya'da turizmde 'Perge Yılı' ilan etmesinin ardından ATAV tarafından Perge Antik Kenti için başlatılan 'Bir Sütun da Sen Dik' kampanyası kapsamında sponsor kişi ve kurumların yaptığı bağışlarla, antik kentte bugüne kadar 52 sütun ayağa kaldırılarak yerlerine dikildi. Bu kapsamda son olarak Antalya Anadolu Lisesi 1989 mezunları antik kentteki 3 sütunu ayağa kaldırdı. Restore edilen sütunlar, törenle yerlerine dikildi.
Perge Antik Kenti'ndeki törene, ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik ve Antalya Anadolu Lisesi 1989 yılı mezunları katıldı. Katılımcılar tören öncesi Prof. Dr. Nevzat Çevik eşliğinde Perge Antik Kenti'ni gezerek, kent hakkında bilgi aldı.
KENTE KARŞI DUYARLILIK HERKESE ÖRNEK OLMALI
ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, kültür ve tarihe karşı bilinçlendirme çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Perge Antik Kenti'nin ayağa kaldırılması amacıyla hayata geçirdikleri 'Bir Sütun da Sen Dik' kampanyası kapsamında, 3 sütunun daha yerlerine dikildiğini, ayağa kaldırılan sütun sayısının ise toplamda 52 olduğunu anlatan Ege, bu duyarlılığın artarak devam etmesini dilediklerini söyledi. Tören sonunda katılımcılara, Antalya'dan yurt dışına kaçılan 8 tarihi eserin iadesi için başlatılan 'Eserler ait olduğu yerde güzeldir' projesi kapsamında bastırılan ve üzerine imza kampanyasına yönlendirici QR kodunun bulunduğu kartpostallar dağıtıldı.
FOTOĞRAFLI

Perge Antik Kenti'nde 52 sütun ayağa kaldırıldı

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