HABER

Perge Antik Kenti'nde muhteşem konser

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2018 10:12 | Son Güncelleme

AVUSTURYA Fahri Konsolosluğu'nun ev sahipliğinde düzenlenen 'Antalya Avusturya Kültür Günleri' kapsamında Avusturya'nın en önemli orkestralarından 'Johann Strauss Ensemble', Perge Antik Kenti'nde konser verdi.

İbrahim LALELİ- Emrah GÜL ANTALYA, (DHA) AVUSTURYA Fahri Konsolosluğu'nun ev sahipliğinde düzenlenen 'Antalya Avusturya Kültür Günleri' kapsamında Avusturya'nın en önemli orkestralarından 'Johann Strauss Ensemble', Perge Antik Kenti'nde konser verdi. Antalya Avusturya Kültür Günleri kapsamında Perge Antik Kenti'nde verilen konseri, Vali Mühir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Avusturya Büyükelçisi Ulrike Tilly, Avusturya Antalya Fahri Konsolosu Ahmet Barut, TÜROFED Başkanı Osman Ayık'ın yanı sıra iş ve turizm dünyasından çok sayıda iş insanı ile sanatseverler izledi. Farklı renklerdeki ışık spotlarıyla renklendirilen Perge Antik Kenti'nde şef Russell McGregor yönetiminde sahneye çıkan Johann Strauss Ensemble Orkestrası, Josef Strauss, Johann Strauss (Sohn), Eduard Strauss ve Manfred Kammerhofer'in eserlerinden oluşan repertuvarlarıyla sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Konser sonunda Perge Antik Kenti'ndeki oluşturulan özel konser alanını dolduranlar orkestranın canlı performansı dakikalarca ayakta alkışladı. Vali Mühir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Avusturya Antalya Fahri Konsolosu Ahmet Barut, şef McGregor'a teşekkür çiçeği verdi. Seyircilerin alkışları arasında çiçeğini alan şef McGregor, orkestrasını yeniden sahneye davet ederek bir eser daha seslendirdi. Şef McGregor, konserin ardından Antalyalı sanatseverleri, Viyana'da verecekleri konsere davet ederek sahneden indi. Gecenin ev sahipliğini gerçekleştiren Ahmet Barut, Antalya birden fazla kimliği bünyesinde bulunduruyor. Antalya'nı sahip olduğu tüm zenginlikleri geniş kitlelere en iyi şekilde yansıtmaya çalışıyoruz. Tarih, doğa, sanat, kültür, gastronomi ve daha birçok konuda büyük bir çeşitliliğe sahip olan Antalya'nın, 'Akdeniz'in Sanat Başkenti' olarak anılmasını istiyoruz dedi.

PARTNERBüyükada'da yürekleri sızlatan görüntü! Can çekişiyor...Büyükada'da yürekleri sızlatan görüntü! Can çekişiyor...
Bombardıman, İdlib köylerini viraneye çevirdiBombardıman, İdlib köylerini viraneye çevirdi
İdlib’de muhalifler, kara harekatına karşı eli tetikte bekliyorİdlib’de muhalifler, kara harekatına karşı eli tetikte bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Vakıf Katılım Bankası'nda da düşük kur olayı! Bankadan iki farklı açıklama

Vakıf Katılım Bankası'nda da düşük kur olayı! Bankadan iki farklı açıklama

Ahmet Hakan: Yeni havaalanının adı 'Mustafa Kemal' olsun

Ahmet Hakan: Yeni havaalanının adı 'Mustafa Kemal' olsun

'3. Havalimanı'nın adı Abdülhamit Han olacak' diyen Sevilay Yılman'dan yeni açıklama

'3. Havalimanı'nın adı Abdülhamit Han olacak' diyen Sevilay Yılman'dan yeni açıklama

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

Kerimcan Durmaz'ın makaron ve çay isyanı! 'Artık yorganları yiyeceğiz'

Kerimcan Durmaz'ın makaron ve çay isyanı! 'Artık yorganları yiyeceğiz'

Makam odasında gün düzenlediler! 'Kısır partisi' büyük tepki çekti

Makam odasında gün düzenlediler! 'Kısır partisi' büyük tepki çekti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kum yığınının altında kalan çocuğu elleriyle kazarak kurtardılar

Kum yığınının altında kalan çocuğu elleriyle kazarak kurtardılar

Hırsızlık şüphelisinin yakınları hastane önünde olay çıkardı: 3'ü polis 6 yaralı, 5 gözaltı

Hırsızlık şüphelisinin yakınları hastane önünde olay çıkardı: 3'ü polis 6 yaralı, 5 gözaltı

İzmir'in Çeşme ilçesinde erkek çocuğuna istismar iddiasında karar verildi

İzmir'in Çeşme ilçesinde erkek çocuğuna istismar iddiasında karar verildi

Kırıkkale'de korkunç olay! Elektrik akımına kapıldı

Kırıkkale'de korkunç olay! Elektrik akımına kapıldı

Giresun'da korkutan yaratan hortum! Cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi

Giresun'da korkutan yaratan hortum! Cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi

Antalya'da düğüne haciz memuru şoku... Damat: Cebimdeki bütün para bu!

Antalya'da düğüne haciz memuru şoku... Damat: Cebimdeki bütün para bu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.