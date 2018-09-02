Perge'de dans gösterisi

Perge Antik Kenti'nde Pasha Dance Theater tarafından teatral dans gösterisi gerçekleştirildi.

Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) organizasyonunda antik kentteki stadyumda gerçekleştirilen etkinlik, yoğun ilgi gördü.

Programı izleyen Antalya Valisi Münir Karaloğlu, yaptığı konuşmada, 2018'i "Perge Yılı" ilan ettiklerini anımsattı. Antik kentte kazı ve restorasyon çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Şu an içerisinde bulunduğumuz mekan, şehrin stadyumu. Stadyumda restorasyon çalışmaları devam ediyor. 2018'in 'Perge Yılı' ilan edilmesinin sonuçlarını aldık diyebiliriz. Perge Yılı hareketi, antik kente yönelik sadece bir yıllık değil, sürekli farkındalık oluşturma hareketiydi. Yıl kapsamında Antalya Tanıtım Vakfının da organizasyonları oldu. Bugün halka açık ilk gösterisini sunan Pasha Dance Theater'den muhteşem bir gösteri izledik."

ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege de 1800 yıl sonra Perge Antik Kenti'ndeki stadyumun canlandığını ifade ederek buna öncülük etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

