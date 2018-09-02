Perge'de masalsı gösteri

Berkay KUNT- Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Tanıtım Vakfı (ATAV) tarafından '2018 Perge Yılı' kapsamında organize edilen 'Pasha Dance Theater' tiyatral dans gösterisi, Perge Antik Kenti'nde gerçekleştirildi.

Serpil Sunay'ın yapımcılığını üstlendiği Pasha Dance Theater, dün gece Perge Antik Kenti'nde masalsı bir gösteri sahneledi. 55 kişinin sahnede yer aldığı grup, tiyatral dans gösterisi sergiledi. Gösteriyi izlemeye gelen Vali Münir Karaloğlu, 2018 yılının 'Perge Yılı' ilan edilmesinden dolayı antik kentte kazı ve restorasyon çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Vali Karaloğlu, “Hedefimiz Perge'nin tanıtılması. Perge'nin tekrardan insanların gündemine alınması. Yapılan etkinliklerle, restorasyon çalışmalarıyla Perge'nin hiç olmadığı kadar hem Türkiye gündemine, hem de dünya gündemine girmesini sağlamak. Bu sene belki hedeflediğimiz rakamlara ulaşamasak da Perge bundan sonra hiç olmadığı kadar daha çok gündemde olacak, daha çok ziyaret edilecek" diye konuştu.

'Perge Yılı'nın sadece 2018 meselesi olmadığını belirten Vali Karaloğlu, “2018'de temamız Perge, ama asıl hedefimiz bundan sonraki bütün süreçlerde Perge'yi daha aktif bir şekilde turizmde, sanatta, tarihte kullanabilmek" dedi.

ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege ise Perge Antik Kenti'nde stadyum içinde gösteriyi düzenlediklerini, bu organizasyonun Antalya'nın tanıtımı için önemli olduğunu vurguladı. Gül Ege, şunları söyledi:

"1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Perge'den sesleniyoruz. Geçmişte medeniyetlerin güçlü bir şekilde yaşadığı ve kültürünü aktardığı, şimdi de turizm yoluyla tüm dünyaya bu kültürü taşıdığı güzel antik kentimiz Perge'deyiz. Perge'yi ilk yöneten kadın belediye başkanı, tarihteki ilk kadın belediye başkanı Plancia Magna'nın şehrinde barış mesajını bir kadın algısıyla dünyaya vermeyi hedefliyoruz. Bu güzel gecede 1800 yılın ardından, taş oturaklarda Pergelilerden sonra Antalyalılar oturacak."

Pasha Dance Theater Yapımcısı Serpil Sunay da gösterinin çalışmalarına 10 yıl önce başladıklarını belirterek, Antalya'ya gelen ziyaretçileri Perge Yılı'nda Perge'yi görmeye davet etti. Serpil Sunay, "55 kişilik bir ekiple sahne alıyoruz. Biz 10 sene önce başladık çalışmalara, bir 4 sene de bunun altyapı çalışmalarını gerçekleştirdik. Son 6 yıldır da sahne alıyoruz. Perge Yılı çok önemli, burası çok değerli bir yer. Yurt dışından gelen bütün ziyaretçilerin burayı görmesi gerektiğini düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

Gösteriyi Vali Karaloğlu'nun yanı sıra, Muratpaşa Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere ve yaklaşık 1400 kişi izledi.

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