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Perge'de sanat ile yaza veda

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2018 11:35 | Son Güncelleme

ANTALYA'da '2018 Perge Yılı' etkinlikleri kapsamında, antik kentte 'yaza veda' gecesi düzenlendi.

Perge'de sanat ile yaza veda

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da '2018 Perge Yılı' etkinlikleri kapsamında, antik kentte 'yaza veda' gecesi düzenlendi.
Vianobilis Travel organizasyonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Devlet Opera ve Balesi, Odeon Turizm, TURSET, Antalya Olgunlaşma Enstitüsü, Buğra Tekstil iş birliğiyle Perge Antik Kenti'nde yaza veda gecesi düzenlendi. Geceye, Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Kaçmaz, Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel ve turizmciler katıldı.
Gecenin açılış konserinde soprano Sema Çavuşoğlu Suna, Antalya Devlet Opera ve Balesi müzisyenleri eşliğinde Antalyalılarla buluştu. Ardından Antalya Olgunlaşma Enstitüsü'nün Esline Ajans mankenleriyle birlikte düzenlediği defile ilgiyle izlendi. Antalya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan 'Selçuklu koleksiyonu ile Osmanlı kaftanları koleksiyonu', Perge Antik Kenti'nin mistik atmosferinde Esline Ajans mankenleri tarafından sergilendi. Mankenler koleksiyonu tek tek tanıtırken izleyiciler de cep telefonları ile defileyi görüntüledi. Defilenin finalinde ise 'Barış pelerini' ve 'Ay yıldızlı Türk bayrağı' kostümleri, görenleri hayran bıraktı.
Gecenin sonunda defileyi gerçekleştiren Esline Ajans sahibi Esra Keskinol'a, Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel teşekkür plaketi verdi.

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Perge'de sanat ile yaza vedaPerge'de sanat ile yaza vedaPerge'de sanat ile yaza vedaPerge'de sanat ile yaza veda

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