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Peribacaları arasında klasik otomobil turu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 13:17 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da turistler, üstü açık klasik otomobille peribacaları arasında gezmenin keyfini çıkardı.

Peribacaları arasında klasik otomobil turu

Zafer BARIŞ / NEVŞEHİR (DHA) - TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da turistler, üstü açık klasik otomobille peribacaları arasında gezmenin keyfini çıkardı.
Nevşehir'in Göreme beldesine gelen bir grup Çinli turist, üstü açık klasik otomobille peribacalarının arasında tura çıktılar. Bölgedeki turizm acentaları, turistlerin, atv, bisiklet ve atlı turların yanı sıra, üstü açık klasik otomobillerle gerçekleştirilen turlara da ilgi gösterdiklerini bildirdiler. Zelve ve Paşabağları vadilerinin girişlerini de kapsayan klasik otomobil turlarının ortalama 20 dakika sürdüğünü belirten turizmciler, bu süre içinde üstü açık otomobilden turistlerin bol bol fotoğraf da çektiklerini kaydettiler.

FOTOĞRAFLI

Peribacaları arasında klasik otomobil turuPeribacaları arasında klasik otomobil turu

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