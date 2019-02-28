Peribacaları beyaza büründü

NEVŞEHİR (AA) - Kapadokya'da dün başlayan kar yağışı nedeniyle peribacaları ve doğal kaya oluşumları beyaz örtü altında güzel görüntü oluşturdu.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle peribacaları ve doğal kaya oluşumları beyaza büründü. Kar yağışının ardından bölgede güzel görüntüler oluştu, turistler karın keyfini çıkardı.

Avanos ilçesinde Paşabağlar ören yerini gezen turistler, hatıra fotoğrafı çekti. Uzak Doğu’dan gelen ve soğuk havaya rağmen dondurma yiyen turistler, dondurma satıcısının oyunuyla keyifli anlar yaşadı.

Arjantin’den Kapadokya’yı gezmeye gelen Gonzalo Romero Victorica, AA muhabirine, dizilerden etkilenerek Türkiye’ye geldiğini belirterek "Kapadokya’yı çok beğendim. Dünyada eşsiz bir yer. Peribacaları çok ilginç. Nasıl oluştuğunu merak ediyorum. Çok severek geziyorum. Dünyadaki herkesin burayı görmesi lazım. Herkese tavsiye ediyorum.” dedi.

TÜRSAB Kapadokya Bölgesel Yürütme Kurulu (BKY) Başkanı Aysel Atak da 2019'un Kapadokya turizmi açısından verimli geçmesini beklediklerini ifade ederek “2018 yılı çok iyi geçti. Beklentilerimizin üzerinde bir yıl geçirdik. Şu an özellikle Çinli turistler yoğun. Gönlümüz Avrupalı ve Amerikalı turistlerin de gelmesini istiyor. İnşallah daha iyiye gideceğiz.” diye konuştu.