HABER

Peribacalarına beton gölgesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 13:59 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin peribacalarıyla ünlü turizm merkezi Kapadokya'da gelişigüzel inşa edilen yapılar ve özensiz düzenlemeler, bölgenin doğal güzelliğine gölge düşürüyor.

Peribacalarına beton gölgesi

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- TÜRKİYE'nin peribacalarıyla ünlü turizm merkezi Kapadokya'da gelişigüzel inşa edilen yapılar ve özensiz düzenlemeler, bölgenin doğal güzelliğine gölge düşürüyor.
Kapadokya'nın peribacalarıyla dolu Uçhisar, Göreme, Ürgüp ve Çavuşin gibi bölgelerinin yoğun ilgi gördüğünü belirten turist rehberleri, vadilere ve gezi rotalarına çeşitli isimler altında beton yapılar dikildiğini, bu çirkin yapılaşmanın son zamanlarda hız kazandığını kaydetti. Çavuşin'de peribacalarının hemen yanında 'su damı' adı altında ev yapıldığını ileri süren rehberler, kayadan oyma tarihi Çavuşin Kilisesi'nden başlayan bölgenin ortasına inşa edilen yapıyı turistlere anlatmakta güçlük çektiklerini ifade etti. Rehberler, şunları söyledi:
"Bu bölgede vatandaşların tapulu arazileri de yer alıyor. Elbette insanlar arazilerini istedikleri gibi değerlendirebilirler. Bu arazilerde üzüm bağları, meyve ağaçları bulunuyor ve bunlar, doğal güzelliklerle bir bütünlük oluşturuyordu. Ancak bağlar bozulup, ağaçlar kesilerek beton yapılar yapılması kabul edilebilir bir şey değil. Türk turizminin önemli bir parçası olan Kapadokya bölgesinde bu tür yapılarla daha sık karşılaşır olduk."
Geçimlerini bölgeye gelen turistlere yiyecek ve küçük hediyelik eşyalar satarak kazanan bölge sakinleri de peribacaları ve doğal güzellikler arasına inşa edilen yapılardan şikayetçi olduklarını ifade etti. Bölge sakinleri, "Bu bölgede pek çoğumuzun arazisi var. Ancak bazı arkadaşlar, önceden bağ olan arazilerine ev yapıyorlar. Betonlaşma bölge turizmini baltalıyor. Bölgeye turistler, peribacalarını ve bu güzellikleri görmeye geliyor, beton evleri seyretmeye değil" diyerek tepkilerini dile getirdi.

FOTOĞRAFLI

Peribacalarına beton gölgesiPeribacalarına beton gölgesiPeribacalarına beton gölgesiPeribacalarına beton gölgesi

PARTNERPapa'ya bile gitmişlerdi! İşte Seks Adası'ndan görülmemiş fotoğraflarPapa'ya bile gitmişlerdi! İşte Seks Adası'ndan görülmemiş fotoğraflar
Okul bahçesindeki ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı, öğrenciler sevindiOkul bahçesindeki ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı, öğrenciler sevindi
Obruğa düşen tilki, 51 saat sonra kurtarıldıObruğa düşen tilki, 51 saat sonra kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Ahmet Çakar: Cocu'nun yerine Tayfun Korkut getiriliyor

Ahmet Çakar: Cocu'nun yerine Tayfun Korkut getiriliyor

Ali Koç'tan Ersun Yanal kararı: Getirmeyeceğim

Ali Koç'tan Ersun Yanal kararı: Getirmeyeceğim

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan

Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da terör operasyonu! Bomba süslü pankart...

İstanbul'da terör operasyonu! Bomba süslü pankart...

Suudi Arabistan'dan gelen uçak didik didik aranmış

Suudi Arabistan'dan gelen uçak didik didik aranmış

Karargah tuvaletinde büyük skandal! Kadın personeli görüntülerken yakalandı

Karargah tuvaletinde büyük skandal! Kadın personeli görüntülerken yakalandı

Üniversiteli kızın içkisine uyarıcı madde attı! Sonrası rezalet...

Üniversiteli kızın içkisine uyarıcı madde attı! Sonrası rezalet...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? Cumhuriyet Bayramı hangi günlere denk geliyor?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? Cumhuriyet Bayramı hangi günlere denk geliyor?

Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yeni gelişme: İzin çıktı

Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yeni gelişme: İzin çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.