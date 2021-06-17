HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Peribacalarına sprey boyalı tahrip! "Utanç verici"

Peribacalarına sprey boyalı tahrip! "Utanç verici"

17.06.2021 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki peribacaları, sprey boyalar ile yazılar yazılarak tahrip edildi. Turizmciler, dünyada eşi benzeri bulunmayan doğa harikası yapılar üzerine yazılan yazılara tepki gösterdi.

Peribacalarına sprey boyalı tahrip! "Utanç verici"

Kapadokya bölgesi, yerli ve yabancı turistleri ziyaret ettiği turizm merkezlerinin başında geliyor. Başta peribacaları olmak üzere bölge, doğal güzelliğe ev sahipliği yapıyor. Ancak bölgede Ortahisar ve Göreme beldesi yakınlarında bulunan peribacalarına kimliği belirsiz kişilerce sprey boyalar ile yazılar yazılarak zarar verildi.

Gövdesinde el figürü yer alan ağaç koruma altına alındıGövdesinde el figürü yer alan ağaç koruma altına alındı

"ÇOK UTANÇ VERİCİ BİR DURUM"

Tarihi güzelliğe sahip bölgede peribacalarına verilen zarar tepki çekti. Kapadokya’da turist rehberliği yapan Ayla Artukoğlu, "Bu yazıların çirkinliği ben ve birçok insanı rahatsız edecektir. Yazıların yazıldığı yerin yaklaşık 30 metre ilerisinde Göreme açık hava müzesi bulunuyor. Göreme açık hava müzesi, dünyanın en önemli merkezlerinden birisi. Kapadokya’nın coğrafyası dünyada eşi ve benzeri olmayan bir coğrafya. Bu denli harika bir coğrafya sadece Kapadokya’da bulunuyor. Buranın korunması sadece devlet kanalıyla değil, insanlarımızın duyarlılığı ile de olmalı. Bu yazılar çok çirkin. İnsanlarımızın da bu tür yazılar yazanlara karşı tepki vermelerinin gerektiğine inanıyorum. Yabancı turistler açısından çok utanç verici bir durum” diye konuştu. (DHA)

0dec6f6f4059b8ef1ca6d0c342d1e6cc

6302d204a8a596161df27eed8e0bc989

8865684addfa28335b3f51f0100475b1

b54248e6122734a19877811e0b7920e7

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sıcaklar gelmeden almanız gereken serinletici ürünlerSıcaklar gelmeden almanız gereken serinletici ürünler
Yer: Karabük! Çarpıcı iddia: Biontech aşısı yaptırdı, metal eşyalar vücuduna yapışmaya başladıYer: Karabük! Çarpıcı iddia: Biontech aşısı yaptırdı, metal eşyalar vücuduna yapışmaya başladı
Araç bu hale geldi, burunları bile kanamadıAraç bu hale geldi, burunları bile kanamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Uğur Şahin'den dünyayı korkutan dördüncü dalga uyarısı

Uğur Şahin'den dünyayı korkutan dördüncü dalga uyarısı

HDP: İzmir il binamız basıldı

HDP: İzmir il binamız basıldı

Yasaklar ne zaman kalkacak? Bilim Kurulu üyesi açıkladı

Yasaklar ne zaman kalkacak? Bilim Kurulu üyesi açıkladı

Çarpıcı iddia: Aşı sonrası metal eşyalar vücuduna yapışmaya başladı

Çarpıcı iddia: Aşı sonrası metal eşyalar vücuduna yapışmaya başladı

Gündemden düşmeyen çift hakkında bomba iddia

Gündemden düşmeyen çift hakkında bomba iddia

Merkez Bankası haziran ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası haziran ayı faiz kararını açıkladı!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Akılalmaz vahşet! Yavru kedileri yediğini itiraf etti

Akılalmaz vahşet! Yavru kedileri yediğini itiraf etti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kimseyi umursamadan cinsel ilişkiye girdiler

Kimseyi umursamadan cinsel ilişkiye girdiler

Yerinde aşı uygulaması başlıyor! Bakan Koca duyurdu

Yerinde aşı uygulaması başlıyor! Bakan Koca duyurdu

Arbedede silah patladı: 1'i polis 2 yaralı

Arbedede silah patladı: 1'i polis 2 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.