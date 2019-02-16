HABER

Peribacalarında 15 yapı daha yıkılıyor (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 17:12 | Son Güncelleme

İŞ YERİNİ BOŞALTMASI İÇİN YARIN AKŞAMA KADAR SÜRE VERİLDİ Yıkım ekiplerine engel olmaya çalışan Osman Kabalcı'ya, iş yerindeki eşyalarını tahliye etmesi için yarın akşama kadar süre verildi.

Peribacalarında 15 yapı daha yıkılıyor (4)

İŞ YERİNİ BOŞALTMASI İÇİN YARIN AKŞAMA KADAR SÜRE VERİLDİ
Yıkım ekiplerine engel olmaya çalışan Osman Kabalcı'ya, iş yerindeki eşyalarını tahliye etmesi için yarın akşama kadar süre verildi. Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil, süreye ilişkin alınan kararı hediyelik eşya satan Osman Kabalcı'ya bölgeye gelerek kendisi bildirdi. Kabalcı ile görüşen Başkan Cingil, "Yarın akşama kadar burada kıymetli eşyanız varsa onları alacağız. Biz burada Belediye olarak vatandaşımıza elimizden gelen ne varsa destek vereceğiz. Alınan bir karar var. Bu karar çerçevesinde bu karar uygulanacak. 2- 3 gün önce yaşadığımız olaydan dolayı Bakanlık start düğmesine basıyor. Bunu Bakanlık gerçekleştirecek. Bununla ilgili yarın akşama kadar müsaade alabildik" dedi.

FOTOĞRAFLI

Peribacalarında 15 yapı daha yıkılıyor (4)

PARTNERÜnlü şarkıcı ve aşkı plajda sınırları fena zorladıÜnlü şarkıcı ve aşkı plajda sınırları fena zorladı
Bakan Dönmez, gaz dağıtım ve STK temsilcileriyle bir araya geldiBakan Dönmez, gaz dağıtım ve STK temsilcileriyle bir araya geldi
Ekmek parası peşinde korkunç ölüm!Ekmek parası peşinde korkunç ölüm!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

İstanbul'da gece kulübünde silah sesleri!

İstanbul'da gece kulübünde silah sesleri!

Aykut Kocaman tweeti ortalığı karıştırdı

Aykut Kocaman tweeti ortalığı karıştırdı

Nevşehir Valisi duyurdu! Bugün başlıyor

Nevşehir Valisi duyurdu! Bugün başlıyor

Takılarına 2 koruma! Değeri dudak uçuklattı

Takılarına 2 koruma! Değeri dudak uçuklattı

Kartal'daki bina neden çöktü? İhmaller bilirkişi raporunda

Kartal'daki bina neden çöktü? İhmaller bilirkişi raporunda

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakarya'da bir kişi, TIR'dan yuvarlanan tomruğun altında kalarak öldü

Ekmek parası peşinde korkunç ölüm!

Ünlü sanatçı Ozan Arif Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü sanatçı Ozan Arif son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü tatil merkezinde korku dolu anlar! Havada mahsur kaldılar

Ünlü tatil merkezinde korku dolu anlar! Havada mahsur kaldılar

MHP 20 belediye başkan adayını daha açıkladı

20 belediye başkan adayı daha açıklandı!

Sığınma evine yerleşen eşini eşya almaya gelince öldürüp, intihar etti

Koca dehşeti! Hem de çocuğunun gözü önünde!

Balat'taki 4 katlı binanın çökme anı kamerada

Balat'taki binanın çökme anı kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.