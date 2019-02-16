Peribacalarında 15 yapı daha yıkılıyor (5)

15 YAPIDAN 2'Sİ YIKILDI

Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde peribacaları yakınınında yapıldığı gerekçesiyle yıkım kararı alınan 15 yapıdan 2'si yıkılırken, diğer 13 yapının yıkımına ise yarın devam edilecek.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın sabah saatlerinde Kapadokya'da peribacaları yakınına inşa edilen 15 yapının yıkılacağı açıklamasının ardından İl Özel İdare ekipleri harekete geçti. Bu kapsamda Göreme Beldesi Ozanlar Vadisi'nde kafetarya ve Ürgüp'te bulunan bağ evinin yıkımı gerçekleştirildi. Diğer 13 yapının yıkımı ise eşyaların tahliyesi gerekçesiyle yarına ertelendi.

Öte yandan, yarına ertelenen yıkımla ilgili iş makinelerinin yaklaşık 500 metre ileriye park edilmesine vatandaşlar tepki gösterdi. Kısa süren gerginliğin ardından iş makineleri bulunduğu yerden hareket ederek, İl Özel İdare otoparkına gitti. Bugün yıkım işleminin yapılmayacağının açıklanmasının ardından kalabalık grup olaysız dağıldı.

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