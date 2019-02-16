HABER

Peribacalarında 15 yapı daha yıkılıyor (5)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 22:09 | Son Güncelleme

15 YAPIDAN 2'Sİ YIKILDI Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde peribacaları yakınınında yapıldığı gerekçesiyle yıkım kararı alınan 15 yapıdan 2'si yıkılırken, diğer 13 yapının yıkımına ise yarın devam edilecek.

Peribacalarında 15 yapı daha yıkılıyor (5)

15 YAPIDAN 2'Sİ YIKILDI
Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde peribacaları yakınınında yapıldığı gerekçesiyle yıkım kararı alınan 15 yapıdan 2'si yıkılırken, diğer 13 yapının yıkımına ise yarın devam edilecek.
Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın sabah saatlerinde Kapadokya'da peribacaları yakınına inşa edilen 15 yapının yıkılacağı açıklamasının ardından İl Özel İdare ekipleri harekete geçti. Bu kapsamda Göreme Beldesi Ozanlar Vadisi'nde kafetarya ve Ürgüp'te bulunan bağ evinin yıkımı gerçekleştirildi. Diğer 13 yapının yıkımı ise eşyaların tahliyesi gerekçesiyle yarına ertelendi.
Öte yandan, yarına ertelenen yıkımla ilgili iş makinelerinin yaklaşık 500 metre ileriye park edilmesine vatandaşlar tepki gösterdi. Kısa süren gerginliğin ardından iş makineleri bulunduğu yerden hareket ederek, İl Özel İdare otoparkına gitti. Bugün yıkım işleminin yapılmayacağının açıklanmasının ardından kalabalık grup olaysız dağıldı.

FOTOĞRAFLI

Peribacalarında 15 yapı daha yıkılıyor (5)Peribacalarında 15 yapı daha yıkılıyor (5)Peribacalarında 15 yapı daha yıkılıyor (5)

PARTNERÜnlü şarkıcı ve aşkı plajda sınırları fena zorladıÜnlü şarkıcı ve aşkı plajda sınırları fena zorladı
Bakan Dönmez: “Daha önce bu kaptan gemiyi nasıl limana sağ salim ulaştırdıysa bu sefer de ulaşacağız”Bakan Dönmez: “Daha önce bu kaptan gemiyi nasıl limana sağ salim ulaştırdıysa bu sefer de ulaşacağız”
Sır ölümün ardındaki korkunç şüphe!Sır ölümün ardındaki korkunç şüphe!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü sanatçı Ozan Arif son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü sanatçı Ozan Arif son yolculuğuna uğurlandı

Diyanet: Sigara haramdır

Diyanet: Sigara haramdır

Dünyaca devinin genç yıldızı kansere yakalandı

Dünyaca devinin genç yıldızı kansere yakalandı

Süper Lig'de kriz! Tepki gördü, sahayı terk etti

Süper Lig'de kriz! Tepki gördü, sahayı terk etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Metris cezaevinde hareketlilik!

Metris cezaevinde hareketlilik!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KKTC'de yakalanan FETÖ'cüler getirildi!

KKTC'de yakalanan FETÖ'cüler getirildi!

Konya'da inşaatta ceset bulundu

Sır ölümün ardındaki korkunç şüphe!

16 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

16 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

THY’nin UFO gördüğünü söyleyen emekli kaptan pilotu hayatını kaybetti

THY'nin meşhur pilotu hayatını kaybetti

Bakan Akar'dan 'güvenli bölge' açıklaması: Emniyeti Türkiye sağlamalı

Bakan Akar flaş 'güvenli bölge' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.