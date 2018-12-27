Peribacalarında kar keyfi

Zafer BARIŞ/ NEVŞEHİR (DHA)- NEVŞEHİR'in Kapadokya bölgesindeki peribacaları, kar yağışının ardından beyaza büründü. Ziyaretçiler beyaz örtü üzerinde atlarla gezip, fotoğraf çekti.

Peribacaları ile kaplı vadilerin çoğunlukta bulunduğu, UNESCO tarafından korunması gereken Dünya Kültürel Mirası Listesi'ne alınan Göreme beldesinde kar yağışı ile beraber, seyirlik manzaralar oluştu. Yerli ve yabancı ziyaretçiler, kar üzerinde atlarla gezi yaptı, kar topu oynayıp, fotoğraf çektirdi.

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