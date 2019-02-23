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Peribacalarında yıkım kararı verilen 16 yapıdan 12'si yıkıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 18:41 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR'in turizm bölgesi Kapadokya'da peribacaları yanında inşa edilen ve yıkım kararı verilen 16 yapı arasında bulunan Göreme beldesindeki çay bahçesi yıkıldı.

Peribacalarında yıkım kararı verilen 16 yapıdan 12'si yıkıldı

NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR'in turizm bölgesi Kapadokya'da peribacaları yanında inşa edilen ve yıkım kararı verilen 16 yapı arasında bulunan Göreme beldesindeki çay bahçesi yıkıldı. Bölgede şimdiye kadar otel inşaatı ile birlikte 12 yapı yıkılmış oldu.
Nevşehir merkeze bağlı Göreme'de peribacaları yanında yapılan otel inşaatının yıkılması ardından, bölgede konut, iş yeri, bağ evi olarak kullanılan 15 yapı için de yıkım kararı verildi. Avanos ve Ürgüp ilçeleri ile Göreme, Uçhisar, Ortahisar ve Çavuşin beldelerinde bulunan 15 yapıdan 10'u daha önce yıkıldı. Göreme'de Aşk Vadisi mevkiinde bulunan çay bahçesi de bugün iş makinesiyle yıkıldı. Böylece peribacaları bölgesinde otel inşaatı ile birlikte toplam 12 yapı yıkılmış oldu. Kalan 4 yapının da önümüzdeki günlerde yıkılacağı belirtildi.
Öte yandan, Göreme'de esnaf ve turizmciler yıkımlarla ilgili basın açıklaması yaptı. Esnaftan Aynur Dağyüksel, Göreme'de turizmin 1970'li yıllarda başladığını belirterek, "O zaman ev pansiyonculuğu ile turizm başlamış. Göreme'ye gelen misafirler evlerin odalarında ağırlanmıştır. 1980 ile 1990 yıllarında turizm hareketlenmiş, yöre halkı 2 bin- 3 bin yıllık kayalardan yapılmış ambar, samanlık ve ahırları restore ederek artan taleplere cevap vermeye çalışmıştır. Esnaf ve turizmcilerimiz, Türkiye ekonomisine vergisinden, istihdamına her alanda önemli katkılar yaparak, dünya turizm platformlarında Göreme'yi bir dünya markasına taşımıştır. Bizler Göremeli olarak turizmin gelişmesine destek olabilecek herkese kucak açtık" diye konuştu.
Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz da yıkımla ilgili açıklamada bulundu.

FOTOĞRAFLI

Peribacalarında yıkım kararı verilen 16 yapıdan 12'si yıkıldıPeribacalarında yıkım kararı verilen 16 yapıdan 12'si yıkıldıPeribacalarında yıkım kararı verilen 16 yapıdan 12'si yıkıldıPeribacalarında yıkım kararı verilen 16 yapıdan 12'si yıkıldı

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